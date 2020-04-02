İsrail Sağlık Bakanı ile eşinin Koronavirüs testi pozitif çıktı
İsrail Sağlık Bakanı Litzman ile eşinin Covid-19 testi pozitif çıktı
|02 Nisan 2020 10:39
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İsrail Sağlık Bakanı Yaakov Litzman ile eşinin yeni tip koronavirüs Covid-19 testleri pozitif çıktı.
İsrail Sağlık Bakanlığı Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, 71 yaşındaki Sağlık Bakanı Litzman ile eşine yapılan testin sonucunun pozitif çıkmasına rağmen, bakanın görevini evinden yürütmeye devam edeceği vurgulandı.
Öte yandan İsrail'deki koalisyon hükumetinin ortağı olan Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudi Birleşik Tevrat Partisi (Yahudot HaTora) Başkanı Litzman'ın sağlık durumundan Başbakan Binyamin Netanyahu'nun da haberdar edildiği belirtildi.
Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, bugün itibarıyla İsrail'de koronavirüs vaka sayısı 6 bin 92'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükselmişti.
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