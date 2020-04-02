Öğretmen ve imamlara, Covid-19'la mücadele görevi!

Kocaeli Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda alınan karara göre; Yeni tip coronavirüs (Covid-19) enfeksiyonunun hızlı ve etkin kontrolü için, İlçe Sağlık Müdürlüklerince yürütülen filyasyon (hastalığın kaynağının araştırılması) ve saha çalışmalarında, kronik hastalığı bulunmayan, başta öğretmen ve imamlar olmak üzere diğer kurum çalışanlarından ihtiyaç duyulması halinde Kaymakamlıklar tarafından İlçe Sağlık Müdürlükleri emrine görevlendirilebilecek.

Yapılacak görevlendirmelerde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, zaman, yer ve sayısı Kaymakamlıklarca belirlenecektir.

İşte Kocaeli Hıfzıssıhha Kurul Kararı