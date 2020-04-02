Diyanetin 4 eğitim merkezi, sağlık ve CTE personeline tahsis edildi
Diyanet İşleri Başkanlığınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, Ankara, Samsun, Van ve Manisa'daki eğitim merkezleri, sağlık ve ceza infaz kurumlarında görev yapan personelin hizmetine sunuldu.
|02 Nisan 2020 11:16
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Diyanet İşleri Başkanlığınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, Ankara, Samsun, Van ve Manisa'daki eğitim merkezleri, sağlık ve ceza infaz kurumlarında görev yapan personelin hizmetine sunuldu.
Edinilen bilgiye göre, Başkanlık tarafından koronavirüsle mücadelede sağlık hizmetlerinin daha iyi şekilde vatandaşlara ulaştırılabilmesi amacıyla çalışma yapıldı.
Bu kapsamda, Ankara Rıfat Börekçi Eğitim Merkezi Ankara Şehir Hastanesi, Samsun Aşıkkutlu Eğitim Merkezi ceza infaz kurumları, Van Abdulhakim Arvasi ile Manisa Eğitim Merkezleri il sağlık müdürlüğü personelinin konaklama hizmetine tahsis edildi.
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