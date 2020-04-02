Bakan açıkladı: Turizm sezonu Mayıs sonuna ertelenecek
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "(Turizm sezonu) Bizim öngörümüz mayıs sonuna ertelenecek, şu anki gidişat onu gösteriyor."
|02 Nisan 2020 11:17
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