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Devletten işçiye maaş, işverene koruma kalkanı

Kısa çalışma ödeneğini devreye alan hükümet, bu uygulamayla hem işverene hem de işçilere önemli avantajlar sağlıyor- İş yerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak en az üçte bir oranında azaltan veya faaliyetlerini tamamen ya da kısmen en az 4 hafta durduran işverenler, kısa çalışma başvurusu yapabiliyor- Kısa çalışma uygulamasından yararlanmak için asgari çalışan sayısı şartı ve sektör ayrımı bulunmuyor- Aldığı brüt ücret miktarına göre herhangi bir sigortalı, 1752 lira ile 4 bin 381 lira arasında değişen kısa çalışma ödeneğine hak kazanıyor
 02 Nisan 2020 11:12
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Devletten işçiye maaş, işverene koruma kalkanı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerini azaltmak için alınan tedbirler kapsamında kısa çalışma ödeneği hem işverene hem de işçilere önemli avantajlar getiriyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Kovid-19 salgınının etkisini artırmasıyla sosyal izolasyonun daha da önem kazandığı bugünlerde hükümet, özel sektörde istihdam sürekliliğini sağlamak için çok kritik bir adım atarak kısa çalışma ödeneğini devreye aldı.

''İşçi dostu'' olarak nitelendirilen bu uygulama, işverenin de zor dönemlerde çalışanlarını kaybetmesini engelliyor.

- Kimler başvurabilir?

İş yerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak en az üçte bir oranında azaltan veya faaliyetlerini tamamen ya da kısmen en az 4 hafta durduran işverenler, kısa çalışma başvurusu yapabiliyor.

Kısa çalışma başlama tarihinden önceki 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan son 3 yılda 450 gün prim ödemiş olanlar ödenekten faydalanabiliyor. Kısa çalışma ödeneği, çalışmadığı süreler için işçinin doğrudan kendisine ve aylık olarak ödeniyor.

- Sektör ayrımı ve çalışan limiti yok

Kısa çalışma uygulamasından yararlanmak için asgari çalışan sayısı şartı bulunmuyor. Bir kişi çalıştıran işveren de bu uygulamadan yararlanabiliyor. Başvurular için sektör ayrımı da yok, her sektörden başvuru yapılabiliyor. SGK ve Maliye borcu olan bir işveren de kısa çalışma başvurusunda bulunabiliyor.

- Kısa çalışma ödeneğinde üst sınır 4 bin 381 lira

Günlük kısa çalışma ödeneği, sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60'ı olarak hesaplanıyor. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini geçemiyor. Dolayısıyla aldığı brüt ücret miktarına göre herhangi bir sigortalı, 1752 lira ile 4 bin 381 lira arasında değişen kısa çalışma ödeneğine hak kazanıyor. Bu da günlük 58 lira ile 146 liraya denk geliyor.

- Ödeme 3 ay

Kısa çalışma azami uygulanma süresi 3 ay olurken, talebi kabul edilen işverenlerin, uygulamadan yararlandıkları süre boyunca işçi çıkarmamaları gerekiyor. Ödemeler PTT aracılığıyla yapılıyor.

Kovid-19'dan olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma talep eden işveren, buna ilişkin kanıtlarla birlikte "Kısa Çalışma Talep Formu" ve "Kısa Çalışma Uygulanacak İşçi Listesi"ni bağlı olduğu İŞKUR birimine elektronik posta göndererek kısa çalışmaya başvurabiliyor. Başvurularının sonucu da elektronik posta yoluyla taleplerini gönderdikleri adrese bildiriliyor.

Anadolu Ajansı
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