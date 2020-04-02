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Koronavirüs taksi plakası sahipleri ve şoförleri de vurdu

Türkiye Esnaf Vakfı Başkanı Uğur: Nisan'ın ilk günü plaka fiyatı 1 milyon 690 bin liraya düştü. Kira bedeli ise 8 binden 2 bin liraya kadar indi. Toplamda yüzde 75'in üzerinde bir kayıp söz konusu
 02 Nisan 2020 11:32
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Koronavirüs taksi plakası sahipleri ve şoförleri de vurdu

Koronavirüs salgını nedeniyle müşteri kaybı yaşayan taksi şoförleri yevmiyelerini çıkaramamaktan yakınırken, plaka sahipleri düşen kira geliriyle zor günler yaşıyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, taksi sektörünü de vurdu. Yüksek kira getirisi nedeniyle yatırım aracı olarak tercih edilen taksi plakası, koronavirüs dolayısıyla esnafı üzdü.

Türkiye Esnaf Vakfı Başkanı Yahya Uğur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, taksici esnafının zor günler yaşadığını söyledi.

Koronavirüs dolayısıyla tüm taksici esnafının zarar gördüğünü anlatan Uğur, şunları ifade etti:

"Taksi şoförleri ve yatırımcısı ağır darbe yedi. Taksi plaka fiyatları 1 milyon liranın altına da düşerse sakın şaşırmayın. 6-7 ay önce 2 milyon 250 bin liraydı. Plaka değeri Mart ayı sonunda fiyatı 1 milyon 800 bine kadar düştü. Nisan'ın ilk günü plaka fiyatı 1 milyon 690 bin liraya düştü. Kira bedeli ise 8 binden 2 bin liraya kadar indi. Toplamda yüzde 75'in üzerinde bir kayıp söz konusu. Koronavirüsten etkilenen küçük esnaf grubunun içinde yer alan taksicilerin gün geçtikçe şartları daha da zorlaşacak. Sadece İstanbul'da taksi sektöründe çalışan yaklaşık 55 bin kişi krizden çıkmanın yolunu bulmaya çalışıyor."

Taksiciler, servisçiler ve minibüsçüler gibi ulaşım sektörünün küçük esnafları için acilen tedbirler alınması gerektiğini anlatan Uğur, "2 milyonluk yatırım yapıp asgari ücretin altında gelire razı olmak zorunda kalmak esnafı tedirgin etti. Esnafımız gelecek endişesi yaşıyor. Bu küçük esnafımız için SGK primlerine çözüm bulunmalı, akaryakıt indirimi yapılmalı. Esnafımız primlerini ödeyemiyor. Boş gidip geliyor. Bari akaryakıt desteği verilirse bir nebze de olsa esnafımız rahatlayacak. Şartlar aynı şekilde 4 ay devam ederse çok üzgünüm ki süreç sonunda taksicilik sistemi diye bir şey kalmaz." diye konuştu.

Esnaf odalarından taksici esnafına bu süreçte en azından maske ve kolonya dağıtımı noktasında bir destek beklediklerini dile getiren Uğur, "Her şeyi devletten bekleyerek de ayakta kalamayız. Odalar da bu süreçte üyelerden aidat almaktan vazgeçmeli. Onlar da ellerini taşın altına koymalı." dedi.

Anadolu Ajansı
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