1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AK Parti İstanbul Milletvekili Dalkılıç'tan su uyarısı

"İstanbul'daki barajların doluluk oranı, son 10 yılın en düşük ikinci seviyesinde. Geçen yılın aynı döneminde barajlardaki doluluk oranı yüzde 94 seviyesindeyken, bu yıl ise İSKİ'nin verilerine göre barajlardaki doluluk yüzde 64.05'e düşmüş, yani 3'te 1 azalmış durumda ve hızla da azalmaya devam ediyor"
 02 Nisan 2020 11:35
Yazdır
AK Parti İstanbul Milletvekili Dalkılıç'tan su uyarısı

AK Parti İstanbul Milletvekili ve Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Halis Dalkılıç, İstanbul'daki barajların doluluk oranının, son 10 yılın en düşük ikinci seviyesinde olduğunu dile getirerek, su tüketiminde dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Dalkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul'daki barajlarda su seviyesinin azaldığına dikkati çekti.

Barajlardaki doluluk oranının son 10 yılın en düşük ikinci seviyesinde olduğunu belirten Dalkılıç, "Geçen yılın aynı döneminde barajlardaki doluluk oranı yüzde 94 seviyesindeyken, bu yıl ise İSKİ'nin verilerine göre barajlardaki doluluk yüzde 64.05'e düşmüş, yani 3'te 1 azalmış durumda ve hızla da azalmaya devam ediyor. Bu süreçte, kişisel temizliğine önem veren bir millet olarak su tüketimimiz had safhalara ulaşmış durumda. İşte tam da bu noktada tüm siyasi mülahazalardan bağımsız, hem bir İstanbullu, hem de sorumluluğu olan bir milletvekili olarak 'basiretsiz İBB yönetimi' vurgusu yapıyorum." ifadelerini kullandı.

İstanbullulardan gereksiz su kullanımından kaçınmalarını isteyen Dalkılıç, bir damlasının bile boşa harcanmaması gereken su kaynağının ileriki süreçlerde çok önemli olacağını kaydetti.

- "İBB, bu süreçte de sınıfta kalırsa bunun bedeli İstanbul'a çok ağır olur"

Halis Dalkılıç, açıklamasında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimine yönelik eleştirilerde de bulundu. Belediye yönetiminin yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgınında sınıfta kaldığını savunan Dalkılıç, şunları kaydetti:

"İstanbullular basiretsiz bir İBB Başkanı ve yönetimi ile karşı karşıya. En ufak krizde üç maymunu oynayan, sel olduğunda denize, deprem olduğunda kayağa giden, pandemi salgını olduğunda sorumluluğu yokmuşçasına İstanbulluyu bir başına bırakan sözüm ona bir idareci ile karşı karşıyayız. İstanbulluların bu süreçteki en büyük şanssızlığı, belediyeciliği şovdan ibaret görerek milletin ihtiyaç duyduğu acil hizmetleri üretip geliştirmek yerine sürekli polemik üretip, bundan siyasi çıkar sağlamaya çalışarak, gündemde kalmaya çabalayan bir siyasi zihniyet. 25 yılın birikimini tek kalemde harcayan, mükemmel bir tecrübe, sistematik ve mekanik içinde çalışan düzeni 3 ayda bozan ve aksaklıklara sebep olan İBB, bu süreçte de sınıfta kalırsa bunun bedeli İstanbul'a çok ağır olur."

İBB yönetiminin üzerine düşen vazifeleri yapmak yerine her gün farklı bir alanda polemik üretip, tartışma yaratarak sorumsuzca davrandığını öne süren Dalkılıç, belediye yöneticilerinin sorumlu davranarak vazifelerini yapmaları gerektiğini belirtti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ak Parti'den infaz düzenlemesi açıklaması
02 Nisan 2020 13:28		 Bakan Turhan'ın görevden alınma nedeni netleşti
02 Nisan 2020 12:15
Bakan açıkladı: Turizm sezonu Mayıs sonuna ertelenecek
02 Nisan 2020 11:17		 Sokağa çıkma yasağı ısrarı neden?
02 Nisan 2020 10:51
Bakan Varank'tan Koronavirüs tedbirleri açıklaması
02 Nisan 2020 10:49		 Şentop'dan 44 ülkenin parlamento başkanına koronavirüs mektubu
02 Nisan 2020 10:15
Mevlana mesajlı yardım
02 Nisan 2020 09:18		 Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
02 Nisan 2020 01:13
1 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları
02 Nisan 2020 00:03		 Bakan Soylu, Uşak Valisi'nin tavrına ilişkin konuştu
01 Nisan 2020 22:54
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:36 - Bugün karantina altına alınan ilçe, köy ve kasabalar13:28 - Ak Parti'den infaz düzenlemesi açıklaması13:25 - Koronavirüs testi sonuçlarını bildirmeyen laboratuvara suç duyurusu13:22 - Koronavirüsten hayatını kaybeden işadamı toprağa verildi13:19 - 'Koronavirüs ile mücadelede 88 ülke ekipman desteği talep etti'13:11 - Borsa, günün ilk yarısında geriledi13:09 - Sağlık Bakanlığı'ndan doktorlara 'kağıt peçete' uyarısı13:07 - Dünyada koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 200 bini aştı13:03 - İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 3 bin 160'a yükseldi12:58 - İspanya'da korkutan bilanço: Son 24 saatte 950 ölüm gerçekleşti
12:58 - Koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 200 bini aştı12:56 - İstanbul'da sağlık çalışanlarının konaklayabileceği yerler tahsis edildi12:49 - Çeyrek altın ne kadar?12:47 - Kayseri'de karbonmonoksitten zehirlenen Suriyeli 10 kişi hastaneye kaldırıldı12:44 - Bu da gerçekleşti, Whatsapp'tan kız istediler12:43 - Işıl Reçber, Rüştü Reçber'in son durumunu açıkladı12:31 - 5 siyasi parti yetkilisi infaz düzenlemesi için bir araya geliyor12:24 - Şanlıurfa'da 5 yaşındaki Fadile 'evde kalın' videosuyla bisiklet kazandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çalıştığınız kamu kurumunda, dönüşümlü veya uzaktan çalışmaya geçildi mi?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Turhan'ın görevden alınma nedeni netleşti
Cerrahpaşa'da bir Profesör daha virüsten hayatını kaybetti
Isparta'dan ders alalım
Tepki çeken Vali'den açıklama: Vatandaşı değil, görevliyi uyardım
Öğretmen ve imamlara, Covid-19'la mücadele görevi!
En az vakanın olduğu ilk beş il
Milli Dayanışma Kampanyasına bağışlanan para miktarı belli oldu
'Ankara Kuşu' FETÖ'den gözaltına alındı
5 ve daha aşağı derecedekiler, kurumlar arasında geçici görevlendirilebilir mi?
Koronavirüsü yenen Albayrak ilk kez konuştu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
son zamanlarda erkeklerin daha çok sakal bırakması 5
belediyelerin yardım toplamasının valilik iznine bağlanması 8
intihar süsü verilmiş cinayetler 1
yardım kampanyası hesabının bloke edilmesi 1
karantina 3
corona virüs vaka sayısı 1
uşak valisinin şehir turu 2
sosyal fobi 2
İtalya ve İspanya'nın Türkiye'ye teşekkür etmesi 2
uyku düzeni 5
SON İLANLAR
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Yarıtay Birinci Başkanlığı Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Pazaryolu Belediyesi Mühendis Alım İlanı
Mersin Üniversitesi sözleşmeli 28 personel alacak
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım ilanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi 46 İşçi Alacak- Güncellendi
Sivas Yıldızeli Belediyesi 17 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel Geçici 31 İşçi Alacak
Çanakkale Gelibolu Kent Hizmetleri 1 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam