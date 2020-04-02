KYK öğrencilerinin Mart ayı yurt ücretleri iade ediliyor
|02 Nisan 2020 11:36
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarda barınan öğrencilerin, mart ayında ödedikleri ücretlerin iadesinin başladığını duyurdu.
Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'den yaptığı paylaşımda "Değerli öğrenci arkadaşlarım. Mart ayı yurt ücretini ödeyen öğrencilerimizin yurt ücretleri an itibarıyla iade edilmeye başlanmıştır. Yurtlarımız ve bütün imkanlarımızla yanınızda olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre de mart ayı ücretlerini ödeyen 379 bin 635 öğrencinin paralarının iade edilmeye başlandığını bildiren Kasapoğlu, öğrencilere geri ödenecek toplam tutarın 52 milyon 295 bin 858 lira olduğunu aktardı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı "Yükseköğrenim yurtlarında kalan öğrencilerden, mart ayında yurtta kalmadıkları günlerin ücretlerini iade ediyor, nisan, mayıs ve haziran ayları için de ücret almıyoruz." ifadelerini hatırlatan Kasapoğlu, nisan, mayıs ve haziran ayları için de öğrencilerden ücret alınmayacağını kaydetti.
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