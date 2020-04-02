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Konya'da kabus devam ediyor...2 metre derinliğinde obruk oluştu

Karapınar ilçesinde oluşan obruğun alt kısmının, bir tünel gibi yatay olarak 10 metre uzunluğunda olması görenleri şaşırtıyor
 02 Nisan 2020 11:59
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Konya'da kabus devam ediyor...2 metre derinliğinde obruk oluştu

Konya'nın Karapınar ilçesinde 1 metre çapında, 2 metre derinliğinde yeni obruk oluştu.

İlçeye 20 kilometre mesafedeki Averen Mevkisi'nde yer alan mera alanında koyun otlatan çobanlar, arazide 1 metre çapında küçük bir delik olduğunu gördü.

Yaklaştıklarında deliğin 2 metre derinliğinde bir obruk olduğunu fark eden çobanlar, durumu çevredekilere söyledi.

Bölgeye gelen vatandaşlar, birbirlerine tutunarak kontrol ettikleri obruğun alt kısmının, bir tünel gibi yatay olarak 10 metre uzadığını belirledi.

Yerleşim yerine 100 metre mesafedeki obruğun 10 metre ilerisinden de stabilize bir yol geçiyor. Öte yandan obruğun biri 200, diğeri 500 metre uzağında daha önce oluşmuş obruklar yer alıyor.

Obruğun 500 metre yakınında yer alan ve uzun süre önce oluştuğu bilinen 30 metre çapında, 70 metre derinliğindeki obruk da büyüklüğüyle dikkat çekiyor.

Bölgede yaşayan Ertan Parlak, çobanların sabah saatlerinde obruğu görüp kendilerine haber verdiğini söyledi.

Bunun üzerine bölgeye geldiklerini anlatan Parlak, "Gelip baktık. Çapı küçük ama aşağısı oldukça geniş. Sanki bir mağara ve tünel gibi, yaklaşık 10 metre yatay ilerliyor. Bu bölgelerde daha önce de obruklar oluşmuştu ama tünel şeklinde bir obrukla ilk defa karşılaştık. Görünce çok şaşırdık. Korksak da obruklarla iç içe yaşamaya devam ediyoruz." dedi.
Anadolu Ajansı
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