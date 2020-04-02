Adana'da FETÖ şüphelisi 5 eski öğretmenin 15 yıla kadar hapsi istendi
|02 Nisan 2020 11:43
|Yazdır
Örgüt üyesi oldukları iddia edilen eski öğretmenler tutuksuz N.E, M.O, M.Ş. B.B. ve M.B. hakkındaki soruşturma tamamlandı.
Şüpheliler hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İddianamede, zanlıların FETÖ/PDY'nin eğitim kurumlarında öğretmenlik ve idarecilik yaptıkları, örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya'da katılım hesabı açtırdıkları aktarıldı.
Şüphelilerin birçok kez FETÖ üyeleriyle irtibata geçtiğine ilişkin HTS kayıtlarına yer verilen iddianamede, zanlıların örgütsel sohbet toplantılarına katıldıkları, FETÖ/PDY'nin amaçlarını ve yöntemlerini bilerek hiyerarşik yapısına dahil oldukları kaydedildi.
İddianamede ifadelerine yer verilen şüpheliler ise suçlamaları kabul etmedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|MSB: Saldırı hazırlığında bulunan 14 PKK'lı etkisiz hale getirildi
02 Nisan 2020 09:40
|'Ankara Kuşu' FETÖ'den gözaltına alındı
02 Nisan 2020 08:21
|Ankara'da FETÖ soruşturması kapsamında 1 kişi gözaltına alındı
02 Nisan 2020 01:31
|'Terörden Arananlar Listesi' yenilendi
01 Nisan 2020 16:26
|FETÖ davasında yargılanan 4 sanıktan birine hapis
01 Nisan 2020 15:56
|Yeni delilden dolayı, Mustafa Ulaşlı'nın takipsizlik kararı kaldırıldı
01 Nisan 2020 11:32
|FETÖ'nün sözde 'bölge imamı' hakkında 15 yıla kadar hapis istemi
01 Nisan 2020 11:31
|HDP'li eski Başkan 'koronavirüs'ten tahliye oldu
01 Nisan 2020 11:24
|FETÖ'cü savcının darbe yanlısı komiseri koruması gerekçeli kararda
01 Nisan 2020 11:10
|İşbirlikçiden İran istihbaratı itirafı
01 Nisan 2020 09:27