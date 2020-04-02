Şanlıurfa'da 5 yaşındaki Fadile 'evde kalın' videosuyla bisiklet kazandı
|02 Nisan 2020 12:24
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Şanlıurfa'nın Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş, sosyal medyada "evde kalın" çağrısında bulunan kistik fibrozis hastası 5 yaşındaki Fadile Karasu'ya bisiklet hediye etti.Suruç Belediyesince, Vefa Sosyal Destek Grubu projesi kapsamında sosyal medya hesapları üzerinden "evde kal Suruç" etiketiyle başlattığı kampanya kapsamında en anlamlı videonun ödüllendireceği duyuruldu.Kistik fibrozis hastası 5 yaşındaki Fadile Karasu'nun kampanyaya destek amaçlı çekilen videosu sosyal medyada beğeni kazandı.Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş, kampanyaya verdiği destekten dolayı Fadile'ye bisiklet hediye etti.
Proje Koordinatörü Arif Faraç, belediyenin resmi sosyal medya hesapları üzerinden sosyal sorumluluk projesi başlattıklarını ifade etti.Kampanyaya ilçe halkından büyük destek geldiğini ifade eden Faraç, şöyle konuştu:"Halkımıza videonuzu çekin, en iyi videoyu ödüllendireceğiz dedik. Hatta çocuklar evinizde kalın kapınızı ansızın çalabiliriz dedik. Bugün de yaptığımız değerlendirmede, Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş'ın talimatı doğrultusunda Fadile'ye bisikletini teslim ettik.
Kampanyamıza destek veren Suruç halkına Aktaş adına teşekkür ediyoruz. Herkes için, sağlığımız için evde kalalım, hayat eve sığar."Baba Mehmet ve Fadile Karasu, bisiklet için Kaymakam Aktaş'a teşekkür etti.
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