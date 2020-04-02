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Pekcan: Temassız ticaret uygulamasıyla 'üretime ve ihracata' devam

Bakan Pekcan: Ticaret Bakanlığı olarak Kovid-19 pandemisiyle gerçekleşen bu sürecin etkilerini en aza indirmek ve telafi etmek için ihracatçılarımıza yönelik her türlü tedbiri alıyoruz ve dünyaya örnek olacak temassız ticaret uygulamasıyla 'Üretime ve ihracata devam' diyoruz
 02 Nisan 2020 12:22
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Pekcan: Temassız ticaret uygulamasıyla 'üretime ve ihracata' devam

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ticarete etkilerini en aza indirmek ve telafi etmek amacıyla Bakanlık olarak ihracatçılara yönelik her türlü tedbiri aldıklarını belirterek, "Dünyaya örnek olacak temassız ticaret uygulamasıyla 'Üretime ve ihracata devam' diyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Pekcan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, mart ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi.

Tüm dünyayı olumsuz etkileyen Kovid-19 salgınına dikkati çeken Pekcan, başta komşu ülkeler Irak ve İran sınırlarında alınan karantina önlemleri nedeniyle araç giriş ve çıkışlarının sınırlandırılması olmak üzere, Avrupa Birliği ülkelerinde görülen talep daralmaları ve sipariş iptallerinin mart ayı ihracatındaki düşüşün ana nedenleri olduğunu bildirdi.

Ticaret Bakanlığı olarak aldıkları tedbirleri anımsatan Pekcan, şunları kaydetti:

"Ticaret Bakanlığı olarak Kovid-19 pandemisiyle gerçekleşen bu sürecin etkilerini en aza indirmek ve telafi etmek için ihracatçılarımıza yönelik her türlü tedbiri alıyoruz ve dünyaya örnek olacak temassız ticaret uygulamasıyla 'Üretime ve ihracata devam' diyoruz. İnanıyoruz ki bu süreci Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımız, sağlık, gümrük personelimiz, Bakanlığımızın tüm birimleriyle koordinasyon içinde, üreticilerimiz, esnafımız, tacirlerimiz, sanayicimiz ve ihracatçılarımız ile birlikte en kısa sürede ve en az hasarla atlatacağız."
Anadolu Ajansı
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