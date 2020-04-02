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5 siyasi parti yetkilisi infaz düzenlemesi için bir araya geliyor

İnfaz düzenlemesi kapsamında AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP temsilcileri ile hukukçuları saat 14.00'te bir araya gelecek.
 02 Nisan 2020 12:31
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5 siyasi parti yetkilisi infaz düzenlemesi için bir araya geliyor

İnfaz düzenlemesi kapsamında AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP temsilcileri ile hukukçuları saat 14.00'te bir araya gelecek.

AK Parti ve MHP tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan infaz paketinin değerlendirilmesi üzerine 5 parti temsilcileri ve hukukçuları toplanacak.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan yaptığı açıklamada, "Bu Türkiye'nin paketi. Ortak aklın, milletin vicdanının sesi. Paketle ilgili Türkiye'nin farklı yaklaşımlarının sesini dinledik, millet rehberliğinde son şeklini verdik. Ama bunun üzerine Meclis sürecinde de partilerin olabilecek stratejileri varsa onları da görüşmek üzere bir araya geliyoruz" dedi.
Memurlar.Net
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