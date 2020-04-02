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Işıl Reçber, Rüştü Reçber'in son durumunu açıkladı

Korona virüse yakalanan Rüştü Reçber'le ilgili eşi Işıl Reçber bilgilendirme yaptı. Yoğun bakımda tutulan Rüştü Reçber'in tedavisine devam ediliyor.
 02 Nisan 2020 12:43
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Işıl Reçber, Rüştü Reçber'in son durumunu açıkladı

Rüştü Reçber'in eşi Işık Reçber, Asist Analiz'e yaptığı açıklamada eşinin son durumunu açıkladı. Işıl Reçber şunları söyledi:

"Rüştü, şu an yoğun bakımda ve tedavisi devam ediyor. Ateşi kontrol altına alındı. Gelişmeler iyi yönde. Hastalık çok ani gelişti. Virüs doğrudan akciğerlere inmiş. Nefes darlığı çektiği için doktorlar tarafından hemen müdahele edildi. Hala yoğun bakımda. Tedavisine devam ediliyor."

Işıl Reçber daha önce de Rüştü'nün son durumuyla ilgili bilgi vermiş ve son 72 saatin zorlu geçtiğini açıklamıştı. 5 gün önce corona virüse yakalandığı tespit edilen Rüştü Reçber, hastaneye kaldırılmış ve tüm spor dünyası, efsane kaleciye iyi dileklerini göndermişti.
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