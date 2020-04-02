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Kayseri'de karbonmonoksitten zehirlenen Suriyeli 10 kişi hastaneye kaldırıldı
Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden Suriye uyruklu 10 kişi tedavi altına alındı
|02 Nisan 2020 12:47
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Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden Suriye uyruklu 10 kişi tedavi altına alındı.
Selçuklu Mahallesi Melek Hatun Sokağı'ndaki 3 katlı bir evin bodrum katında oturan aynı aileden Suriyeli 10 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Aile fertlerinden bazıları kendilerini iyi hissetmeyince durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptığı aile üyelerini kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.
Aile üyelerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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