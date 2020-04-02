Çeyrek altın ne kadar?
İstanbul'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 341,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.270,00 lira oldu.
|02 Nisan 2020 12:49
|Yazdır
İstanbul'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 341,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.270,00 lira oldu.
Altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|341,00
|341,20
|341,30
|341,50
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.247,00
|2.268,00
|2.249,00
|2.270,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|311,00
|315,00
|311,30
|315,30
|Lira(Tam) Ziynet
|2.196,00
|2.216,00
|2.198,00
|2.218,00
|Yarım Ziynet
|1.098,00
|1.108,00
|1.099,00
|1.109,00
|Çeyrek Ziynet
|549,00
|554,00
|550,00
|555,00
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Borsa, günün ilk yarısında geriledi
02 Nisan 2020 13:11
|Gün ortası döviz fiyatları
02 Nisan 2020 12:17
|Gram altın 341 lira seviyelerinde
02 Nisan 2020 12:00
|Altın fiyatlarında dalgalı seyir devam edebilir
02 Nisan 2020 11:13
|Borsa, güne yükselişle başladı
02 Nisan 2020 10:16
|Dolar yine yüksekten uçuyor
02 Nisan 2020 09:43
|Borsa günü düşüşle tamamladı
01 Nisan 2020 18:22
|Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
01 Nisan 2020 17:51
|Dövizde gün sonu fiyatları
01 Nisan 2020 17:35
|Altın yeniden 340 TL'nin üstüne çıktı
01 Nisan 2020 17:27