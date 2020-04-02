İstanbul'da sağlık çalışanlarının konaklayabileceği yerler tahsis edildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kovid-19 pandemisine karsı mücadele veren saglık calısanlarının dinlenebilmesi için kentte 3 bin 151 kişilik yer tahsis edildiğini açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, İstanbul'da sağlık çalışanları 3 bin 151 kişilik yer tahsis edildiğini, 2 bin 166 çalışanın şu an bu imkanı kullandığını belirtti.

Vali Yerlikaya, fedakar sağlık çalışanlarına destek olan otel, sosyal tesis, misafirhane ve yurtların yetkililerine teşekkür etti.

Valiliğin internet sitesinde yer alan bilgilendirme metninde, "Saglık calısanlarımız Il Saglık Mudurlugumuz bunyesinde olusturulan Konaklama Koordinasyon Merkezi tarafından misafir edilmek uzere en yakın konaklama yerinde yonlendiriliyor." ifadesi kullanıldı.

- "Fedakarca gorev yapan saglık calısanlarımıza minnettarız"

Açıklamada görüşüne yer verilen Vali Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Hastanelerdeki gorevlerini yaparken evlerine zamanında gidemeyen, hastane sartlarında yeterli dinlenme ve konaklama imkanı bulamayan saglık calısanlarımız oteller, kamuya ait sosyal tesisler, misafirhaneler ile kamu, ozel ve sivili toplum kuruluslarına ait yurtlarda misafir ediliyor. Istanbul'da kamuya ait sosyal tesislerin yatak kapasitesi 2 bin 140 saglık calısanlarımızın konaklamasına tahsis edildi. Bugun itibariyle 1271 saglık calısanımız misafir ediliyor. Otel ve ozel yurt isletmecilerimiz tarafından saglık calısanlarının istifadesine sunulmak uzere ise bugun itibariyle 1011 yatak kapasitesi Il Saglık Mudurlugune tahsis edilmis durumda. Cesitli oteller ve ozel yurtlarda 895 saglık calısanı konaklıyor."

"Cok onemli bir surecten gectigimiz bu gunlerde, yogun bir calısma temposu icinde, fedakarca gorev yapan saglık calısanlarımıza minnettarız." değerlendirmesinde bulunan Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Onlar; hepimizin saglıgı icin buyuk bir ozveriyle evlerinden, ailelerinden ayrı kalarak, gece-gunduz demeden hizmet veriyorlar. Inanıyorum ki milletimiz de saglık personelimizin bu fedakarlıgını her zaman takdirle anacaktır. Bunun gostergesi olarak hep birlikte saglık calısanlarımızı alkısladık, alkıslamaya ve biz de onlara yardımcı olamaya devam edecegiz. Istanbul'da kamuya ait sosyal tesislerimizin onemli bir bolumunu saglık personelimizin hizmetine sunulmak uzere Il Saglık Mudurlugumuze tahsis ettik. Bunun yanında, turizm sektorunde onde gelen isletmecilerimizin de saglık camiamıza destek verdigini gormekten buyuk bir mutluluk duyuyorum. Cok sayıda oteli saglık calısanlarımızın hizmetine sunarak, bu zor gunlerde buyuk bir moral ve guc veren Turkiye Otelciler Birligi yonetimi ve cok degerli uyeleri ile otellerimizin sahiplerine ayrı ayrı tesekkurlerimi sunuyorum. Yine, sosyal tesislerini, misafirhanelerini ve yurtlarını tahsis eden kamu yonetici ve gorevlileri ile sivil toplum kurulusu yoneticilerimize de ayrı ayrı tesekkur ediyorum. Inanıyorum ki bu zor gunleri birlik ve beraberlik icerisinde kısa zamanda atlatacagız."

Vali Yerlikaya, Istanbullulara, "Koronavirus salgınıyla mucadelede devletimizce alınan tedbirlere uyulması hepimiz icin cok onemli. Lutfen zorunlu olmadıkca evlerimizden dısarı cıkmayalım. Cocuklarımızı market ve pazarlara goturmeyelim. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edelim. Evde kalalım." çağrısında bulundu.

Saglık calısanları icin isletmelerinde yer acmak isteyenlerin İstanbul Il Saglık Mudurlugu bunyesinde olusturulan Konaklama Koordinasyon Merkezi ile 0212 453 08 97 numaralı hattan iletisime geçebileceği aktarıldı.