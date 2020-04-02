İspanya'da korkutan bilanço: Son 24 saatte 950 ölüm gerçekleşti
İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 950 artarak 10 bin 3'e çıktı
|02 Nisan 2020 12:58
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İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 950 artarak 10 bin 3'e çıktı
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