İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 3 bin 160'a yükseldi
Ülkede son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 124 kişi daha hayatını kaybetti; vaka sayısı ise 50 bin 468'e ulaştı
|02 Nisan 2020 13:03
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İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 124 artarak, 3 bin 160'a yükseldi.
Devlet televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 124 kişinin daha hayatını kaybettiğini, tespit edilen yeni vaka sayısının ise 2 bin 875 olduğunu açıkladı.
Cihanpur böylece toplam ölü sayısının 3 bin 160'a, vaka sayısının da 50 bin 468'e ulaştığını belirtti.
Koronavirüse yakalanan hastalardan 3 bin 956'sının durumunun ağır olduğunu kaydeden Cihanpur, 16 bin 711 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.
İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.
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