Dünyada koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 200 bini aştı
Dünyada yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 200 bini aştı
|02 Nisan 2020 13:07
|Yazdır
Dünyada yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 200 bini aştı.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada 200 bin 317 kişi yeni tip koronavirüsü yenmeyi başardı.
İyileşen vaka sayısı en fazla Çin'de görüldü. Ülkede 76 bin 408 kişi sağlığına kavuştu.
Çin'den sonra en fazla vakanın iyileştiği ülkeler sırasıyla İspanya (26 bin 743), Almanya (19 bin 175), İtalya (16 bin 847), İran (15 bin 473), Fransa (10 bin 935) ve ABD (8 bin 878) oldu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 3 bin 160'a yükseldi
02 Nisan 2020 13:03
|İspanya'da korkutan bilanço: Son 24 saatte 950 ölüm gerçekleşti
02 Nisan 2020 12:58
|Koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 200 bini aştı
02 Nisan 2020 12:58
|İsrail Sağlık Bakanı ile eşinin Koronavirüs testi pozitif çıktı
02 Nisan 2020 10:39
|ABD, 100 bin ceset torbası temin etmeye çalışıyor
02 Nisan 2020 10:29
|İngiltere'ye gönderilen test kitlerinde korona bulundu
02 Nisan 2020 01:58
|DSÖ: Meçhul ve tehlikeli bir virüs
01 Nisan 2020 22:21
|Avrupa genelinde 108 Türk hayatını kaybetti
01 Nisan 2020 21:56
|Fransa'da son 24 saatte 509 kişi hayatını kaybetti
01 Nisan 2020 21:04
|Bloomberg: Çin, koronavirüs salgınını örtbas etti
01 Nisan 2020 21:01