Borsa, günün ilk yarısında geriledi
|02 Nisan 2020 13:11
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,27 azalışla 88.844,45 puana düştü.
Güne yükselişle başlamasına rağmen ilerleyen saatlerde düşüşe geçen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 240,68 puan azalırken, toplam işlem hacmi 4,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,55 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,09 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,21 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 3,53 ile finansal kiralama, faktoring oldu.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini belirterek, küresel pay piyasalarında karışık bir seyrin izlendiğini ifade etti.
Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yayımlayacağı haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi ve haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 88.000 puanın destek, 92.000'in direnç olarak öne çıktığını kaydetti.
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