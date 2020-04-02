1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Borsa, günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,27 azalışla 88.844,45 puana düştü
 02 Nisan 2020 13:11
Yazdır
Borsa, günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,27 azalışla 88.844,45 puana düştü.

Güne yükselişle başlamasına rağmen ilerleyen saatlerde düşüşe geçen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 240,68 puan azalırken, toplam işlem hacmi 4,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,55 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,09 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,21 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 3,53 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini belirterek, küresel pay piyasalarında karışık bir seyrin izlendiğini ifade etti.

Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yayımlayacağı haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi ve haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 88.000 puanın destek, 92.000'in direnç olarak öne çıktığını kaydetti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Çeyrek altın ne kadar?
02 Nisan 2020 12:49		 Gün ortası döviz fiyatları
02 Nisan 2020 12:17
Gram altın 341 lira seviyelerinde
02 Nisan 2020 12:00		 Altın fiyatlarında dalgalı seyir devam edebilir
02 Nisan 2020 11:13
Borsa, güne yükselişle başladı
02 Nisan 2020 10:16		 Dolar yine yüksekten uçuyor
02 Nisan 2020 09:43
Borsa günü düşüşle tamamladı
01 Nisan 2020 18:22		 Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
01 Nisan 2020 17:51
Dövizde gün sonu fiyatları
01 Nisan 2020 17:35		 Altın yeniden 340 TL'nin üstüne çıktı
01 Nisan 2020 17:27
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:36 - Bugün karantina altına alınan ilçe, köy ve kasabalar13:28 - Ak Parti'den infaz düzenlemesi açıklaması13:25 - Koronavirüs testi sonuçlarını bildirmeyen laboratuvara suç duyurusu13:22 - Koronavirüsten hayatını kaybeden işadamı toprağa verildi13:19 - 'Koronavirüs ile mücadelede 88 ülke ekipman desteği talep etti'13:11 - Borsa, günün ilk yarısında geriledi13:09 - Sağlık Bakanlığı'ndan doktorlara 'kağıt reçete' uyarısı13:07 - Dünyada koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 200 bini aştı13:03 - İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 3 bin 160'a yükseldi12:58 - İspanya'da korkutan bilanço: Son 24 saatte 950 ölüm gerçekleşti
12:58 - Koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 200 bini aştı12:56 - İstanbul'da sağlık çalışanlarının konaklayabileceği yerler tahsis edildi12:49 - Çeyrek altın ne kadar?12:47 - Kayseri'de karbonmonoksitten zehirlenen Suriyeli 10 kişi hastaneye kaldırıldı12:44 - Bu da gerçekleşti, Whatsapp'tan kız istediler12:43 - Işıl Reçber, Rüştü Reçber'in son durumunu açıkladı12:31 - 5 siyasi parti yetkilisi infaz düzenlemesi için bir araya geliyor12:24 - Şanlıurfa'da 5 yaşındaki Fadile 'evde kalın' videosuyla bisiklet kazandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çalıştığınız kamu kurumunda, dönüşümlü veya uzaktan çalışmaya geçildi mi?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Turhan'ın görevden alınma nedeni netleşti
Cerrahpaşa'da bir Profesör daha virüsten hayatını kaybetti
Isparta'dan ders alalım
Tepki çeken Vali'den açıklama: Vatandaşı değil, görevliyi uyardım
Öğretmen ve imamlara, Covid-19'la mücadele görevi!
En az vakanın olduğu ilk beş il
Milli Dayanışma Kampanyasına bağışlanan para miktarı belli oldu
'Ankara Kuşu' FETÖ'den gözaltına alındı
5 ve daha aşağı derecedekiler, kurumlar arasında geçici görevlendirilebilir mi?
Koronavirüsü yenen Albayrak ilk kez konuştu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
vay anasını sayın seyirciler 2
intihar süsü verilmiş cinayetler 1
Hilmi Bulut 2
Devlet içinde devlet olmaz 4
haluk levent 3
Kumkuat 5
İtalya ve İspanya'nın Türkiye'ye teşekkür etmesi 2
fatih terim'in 5 günde iyileşmesi 1
pazartesi günü toplu taşıma kullanımının 3 katına çıkması 1
90 bin kişi cezaevinden çıkacak 3
SON İLANLAR
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Yarıtay Birinci Başkanlığı Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Pazaryolu Belediyesi Mühendis Alım İlanı
Mersin Üniversitesi sözleşmeli 28 personel alacak
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım ilanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi 46 İşçi Alacak- Güncellendi
Sivas Yıldızeli Belediyesi 17 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel Geçici 31 İşçi Alacak
Çanakkale Gelibolu Kent Hizmetleri 1 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam