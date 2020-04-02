1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Akademisyenlerden koronavirüs ile mücadelede psikososyal destek rehberi

Hür Akademisyenler Derneği (HAKAD), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yöneticiler, yetişkinler, çocuklar, yaşlılar ve çalışan insanlar üzerinde yarattığı kaygı ve travmatik etkilerin azaltılabilmesi amacıyla psikososyal destek bilgilendirme rehberi hazırladı
 02 Nisan 2020 13:45
Yazdır
Akademisyenlerden koronavirüs ile mücadelede psikososyal destek rehberi

Hür Akademisyenler Derneği (HAKAD), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yöneticiler, yetişkinler, çocuklar, yaşlılar ve çalışan insanlar üzerinde yarattığı kaygı ve travmatik etkilerin azaltılabilmesi amacıyla psikososyal destek bilgilendirme rehberi hazırladı.

HAKAD üyeleri, tedbirler kapsamında evlerinde kendi izole ortamlarını oluşturan vatandaşların, çeşitli sorunlarla mücadele edilebilmesi amacıyla çalışma başlattı. Bu kapsamda, salgın süresince psikolojik sağlamlığın korunabilmesi için yapılan araştırmalar neticesinde "Koronavirüs ile Mücadelede Psikososyal Destek" adlı bilgilendirme rehberi yayımlandı.

Bilgilendirme rehberinin içeriğinde ise yöneticiler, yetişkinler, çocuklar, yaşlılar ve çalışan insanların evlerinde yaşamlarını daha sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri amacıyla öneriler yer aldı.

Bağışıklık sisteminde psikososyal hal de önemli

HAKAD Genel Sekreteri ve Gaziantep Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yükseokulu Öğretim Görevlisi Hacer Başer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu süreçte "birlikten kuvvet doğar" anlayışıyla sosyal sorumluluk projesi yapmak için harekete geçtiklerini söyledi.

Büyük salgınlar, afet ve acil durumlarda insanların beklenmedik krizle karşılaştığını ve bir belirsizlik içerisinde rutin hayatlarının bozulmasına şahit olduğunu ifade eden Başer, şöyle konuştu: "Korku, panik, çaresizlik ve karamsarlık gibi insanları aşağı çeken ve motivasyonlarını düşüren durumlar dolayısıyla da bağışıklık sistemlerini de zayıflatma gibi haller oluşturabiliyor. Bağışıklık sistemimizi güçlendiren şeylerin başında neredeyse yüzde 50 etkiye sahip psikososyal iyilik halimiz gelir. Yani motivasyonumuzun yüksek olması gerekiyor. Psikososyal desteğin sağlanmasıyla birlikte insanların bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesine, fiziksel ve psikolojik, sosyal iyilik hallerinin kuvvetlenmesine vesile olmuş oluruz. Dolayısıyla halk sağlığı açısından milletimize bir destek sunmuş oluruz."

Hacer Başer, içinden geçilen süreçte sakin kalınması tavsiyesinde bulunarak, "Bizi psikolojik olarak olumsuzluğa götüren şey, 'Acaba bu ne zaman geçer ve bana bulaşır mı?' gibi hallerdir. Çünkü insanoğlu kendini koruma iç güdüsüyle hareket eder. Koruyamadığı zaman da bir korku, panik havasına girer. Bu dönemlerde sakin kalmamız gerekir. Ayrıca belirsizlik noktalarına odaklanmak yerine belirli olan şeyleri düşünmek daha yararlıdır." dedi.

"Sakin, umutlu ve pozitif olun"

Hür Akademisyenler Derneğinin yayımladığı "Koronavirüs ile Mücadele Psikososyal Destek" adlı çalışmada yer alan bazı tavsiyeler ise şu şekilde:"Güvenilir kaynaklardan bilgiler edinin. Duygularınızı yönetmek için geçmişte zor zamanlarda kullandığınız becerilerden yararlanın. Sakin, umutlu ve pozitif olun. Çocuklara sevecen olun, duygusal yakınlıkta olun, aktif dinleyin ve anlamaya çalışın. Onu sevdiğinizi, onunla gurur duyduğunuzu övgü sözleriyle söyleyin, tekrarlayın. Yaşlılara sosyal medya imkanlarının nasıl kullanılacağını basitçe öğretin. Stres artarsa destek almak için yöneticinize ve profesyonellere başvurun. Çalışanlara gerekli desteği sağlamak ve becerilerini geliştirmek için psikolojik ilk yardım eğitimi alın."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İSTİB'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon lira destek
02 Nisan 2020 15:37		 Diyanet Vakfı'ndan maaşını paylaş, kardeşinle yakınlaş kampanyası
02 Nisan 2020 12:11
Esnaftan bankalara 'sözünüzü tutun' çağrısı
02 Nisan 2020 10:53		 Haluk Levent yeni müjdeyi verdi: 10 bin aileye destek
01 Nisan 2020 21:41
İSO'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL destek
01 Nisan 2020 15:55		 TİSK'ten, Kampanyaya 20 milyon lira destek
01 Nisan 2020 14:58
Hak-İş'ten 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon lira destek
01 Nisan 2020 13:11		 Market alışverişinde koronavirüsten korunmanın yolları
01 Nisan 2020 13:02
'Tarımsal ürünlerdeki fiyat düşüşü tüketiciye yansımıyor'
01 Nisan 2020 12:58		 HAKAD'dan 'Anılarını Yaz Bizimle Paylaş' kampanyası
01 Nisan 2020 00:41
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:25 - Freni boşalan tır uygulama noktasındaki araçlara çarptı: 5 ölü16:24 - MEB, Türk bilim insanlarının veliler için hazırladığı otizm kitabını yayımlayacak16:17 - Bakan Koca, Prof. Taşçıoğlu'nun ölüm haberini toplantıdan 15 dakika önce öğrenmiş16:14 - Benzine 14 kuruş indirim yapıldı16:12 - Rusya Enfeksiyon Hastalıkları Başuzmanı: Yaza doğru bitecek16:11 - İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 921'e ulaştı16:08 - Bakanlık, misafirhanelerini bedelsiz olarak sağlıkçılara açtı16:03 - Beşiktaş'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 903 bin TL16:00 - Filipinler'de korona tedbirlerine uymayan vurulacak15:57 - Kırklareli'nde mülki amirlerin test sonuçları belli oldu
15:51 - Ankara BB ve bağlı şirketlerden alacaklı olan esnafa ödeme15:37 - İSTİB'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon lira destek15:35 - Çalışma, sosyal politikalar, eğitim gibi alanlarda da Bilim Kurulu oluşturulmalı15:34 - Hollanda'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1339'a yükseldi15:28 - Sağlık Bakanlığı'ndan 'maaş kesinti belgesi' açıklaması15:16 - Bilim Kurulu Üyesi 'en büyük tehdit' diyerek uyardı15:10 - Borsa İstanbul'da endekslerden iki sıfır atılması ertelendi15:09 - Merkez Bankası rezervleri arttı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çalıştığınız kamu kurumunda, dönüşümlü veya uzaktan çalışmaya geçildi mi?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Turhan'ın görevden alınma nedeni netleşti
Cerrahpaşa'da bir Profesör daha virüsten hayatını kaybetti
Isparta'dan ders alalım
Öğretmen ve imamlara, Covid-19'la mücadele görevi!
Bilim Kurulu Üyesi 'en büyük tehdit' diyerek uyardı
Tepki çeken Vali'den açıklama: Vatandaşı değil, görevliyi uyardım
En az vakanın olduğu ilk beş il
KYK öğrencilerinin Mart ayı yurt ücretleri iade ediliyor
'Ankara Kuşu' FETÖ'den gözaltına alındı
Milli Dayanışma Kampanyasına bağışlanan para miktarı belli oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
2023 Türkiye Genel Seçimleri 5
belediyelerin yardım toplamasının valilik iznine bağlanması 9
berber 3
fatih portakal'ın 31.03.2020 tarihli yayında sert eleştiriler ya 2
601 sağlık çalışanının covid-19 lu olmasi 3
hernan crespo 2
yardım kampanyası hesabının bloke edilmesi 1
din 1
İtalya ve İspanya'nın Türkiye'ye teşekkür etmesi 2
Almanya'nın Koronavirüs İçin Bağış Kampanyası Düzenlemesi 2
SON İLANLAR
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Yarıtay Birinci Başkanlığı Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Pazaryolu Belediyesi Mühendis Alım İlanı
Mersin Üniversitesi sözleşmeli 28 personel alacak
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım ilanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi 46 İşçi Alacak- Güncellendi
Sivas Yıldızeli Belediyesi 17 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel Geçici 31 İşçi Alacak
Çanakkale Gelibolu Kent Hizmetleri 1 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam