1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Umreden dönmüştü... Koronavirüse yenildi

Mardin'de koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından tedavi gördükleri hastanede yaşamını yitiren Nuri Ercan (66) ile Rıdvan Kaya (70) son yolculuklarına uğurlandı
 02 Nisan 2020 14:00
Yazdır
Umreden dönmüştü... Koronavirüse yenildi

Sağlık Bakanlığı verilerine göre 34 corona virüs vakasının tespit edildiği Mardin'de, 2 kişi yaşamını yitirdi. Bir süre önce umreden dönen Nuri Ercan, 1 hafta önce corona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından Mardin Devlet Hastanesi'nde gözlem altına alındı. Hastanede tedavisi süren Ercan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.

Corona virüs testi pozitif çıkan merkez Artuklu ilçesinde yaşayan Rıdvan Kaya da bir süre önce tedaviye alındı. Kaya, dün gece saatlerinde tedavi gördüğü Mardin Devlet Hastanesi'nde yaşam mücadelesini yitirdi. Ercan ve Kaya'nın, Mardin'de özel kıyafet giyen görevliler tarafından toprağa verildikleri öğrenildi. Corona virüsten hayatını kaybeden Ercan ve Kaya'nın yakınları da gözlem altına alındı.

Bugün karantina altına alınan ilçe, köy ve kasabalar
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
7 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Freni boşalan tır uygulama noktasındaki araçlara çarptı: 5 ölü
02 Nisan 2020 16:25		 Kırklareli'nde mülki amirlerin test sonuçları belli oldu
02 Nisan 2020 15:57
Ankara BB ve bağlı şirketlerden alacaklı olan esnafa ödeme
02 Nisan 2020 15:51		 Cezaevlerinde koronavirüs tedbirleri en üst düzeyde
02 Nisan 2020 14:41
Koronavirüs şüphesi nedeniyle hakem ve eşi karantinaya alındı
02 Nisan 2020 14:38		 Bursa'da, hastane bahçesine triaj çadırı kuruldu
02 Nisan 2020 14:31
Çorum Valiliği koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
02 Nisan 2020 14:13		 Koronavirüsten hayatını kaybeden işadamı toprağa verildi
02 Nisan 2020 13:22
Konya'da kabus devam ediyor...2 metre derinliğinde obruk oluştu
02 Nisan 2020 11:59		 Köye dönüş karantinası
02 Nisan 2020 06:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:25 - Freni boşalan tır uygulama noktasındaki araçlara çarptı: 5 ölü16:24 - MEB, Türk bilim insanlarının veliler için hazırladığı otizm kitabını yayımlayacak16:17 - Bakan Koca, Prof. Taşçıoğlu'nun ölüm haberini toplantıdan 15 dakika önce öğrenmiş16:14 - Benzine 14 kuruş indirim yapıldı16:12 - Rusya Enfeksiyon Hastalıkları Başuzmanı: Yaza doğru bitecek16:11 - İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 921'e ulaştı16:08 - Bakanlık, misafirhanelerini bedelsiz olarak sağlıkçılara açtı16:03 - Beşiktaş'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 903 bin TL16:00 - Filipinler'de korona tedbirlerine uymayan vurulacak15:57 - Kırklareli'nde mülki amirlerin test sonuçları belli oldu
15:51 - Ankara BB ve bağlı şirketlerden alacaklı olan esnafa ödeme15:37 - İSTİB'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon lira destek15:35 - Çalışma, sosyal politikalar, eğitim gibi alanlarda da Bilim Kurulu oluşturulmalı15:34 - Hollanda'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1339'a yükseldi15:28 - Sağlık Bakanlığı'ndan 'maaş kesinti belgesi' açıklaması15:16 - Bilim Kurulu Üyesi 'en büyük tehdit' diyerek uyardı15:10 - Borsa İstanbul'da endekslerden iki sıfır atılması ertelendi15:09 - Merkez Bankası rezervleri arttı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çalıştığınız kamu kurumunda, dönüşümlü veya uzaktan çalışmaya geçildi mi?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Turhan'ın görevden alınma nedeni netleşti
Cerrahpaşa'da bir Profesör daha virüsten hayatını kaybetti
Isparta'dan ders alalım
Öğretmen ve imamlara, Covid-19'la mücadele görevi!
Bilim Kurulu Üyesi 'en büyük tehdit' diyerek uyardı
Tepki çeken Vali'den açıklama: Vatandaşı değil, görevliyi uyardım
En az vakanın olduğu ilk beş il
KYK öğrencilerinin Mart ayı yurt ücretleri iade ediliyor
'Ankara Kuşu' FETÖ'den gözaltına alındı
Milli Dayanışma Kampanyasına bağışlanan para miktarı belli oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
haluk levent 3
sosyal fobi 2
Isparta'nin vaka sayisinin fazla olmasi 1
2023 Türkiye Genel Seçimleri 5
uyku düzeni 5
Kumkuat 5
1 nisan şakası 5
karantina 3
dark 1
İspanya'nın bağış kampanyası başlatması 2
SON İLANLAR
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Yarıtay Birinci Başkanlığı Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Pazaryolu Belediyesi Mühendis Alım İlanı
Mersin Üniversitesi sözleşmeli 28 personel alacak
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım ilanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi 46 İşçi Alacak- Güncellendi
Sivas Yıldızeli Belediyesi 17 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel Geçici 31 İşçi Alacak
Çanakkale Gelibolu Kent Hizmetleri 1 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam