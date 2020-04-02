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Almanya'da koronavirüs tedavisi için yeni yöntem

Almanya'da Köln Üniversite Hastanesi'ndeki transfüzyon bölümünde iyileşen Korona hastalarının kan plazmasından alınan antikorlar rahatsızlığı ağır seyreden hastalara enjekte edilecek
 02 Nisan 2020 14:08
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Almanya'da koronavirüs tedavisi için yeni yöntem

Almanya'da Köln Üniversite Hastanesi'ndeki transfüzyon bölümünde iyileşen Korona hastalarının kan plazmasından alınan antikorlar rahatsızlığı ağır seyreden hastalara enjekte edilecek.

Almanya'da Korona virüs hastalığı ağır ilerleyen hastaların bağışıklık sistemini güçlendirmek için yeni bir yöntem uygulanıyor. Köln Üniversite Hastanesi'ndeki transfüzyon bölümünde uygulanan yöntemle, korona virüs tanısı konmuş ve iyileşen insanların kan plazmasından alınan antikorlar rahatsızlığı ağır seyreden hastalara enjekte edilecek. Hastaneden yapılan açıklamaya göre, bu tedavi yöntemini ilk kez Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde Köln Üniversite Hastanesi kullanacak.

Korona virüs testleri pozitif çıkan ve iyileşen hastalar arasından, enfekyologlar ve virologlar tarafından seçilen kişilerin kan plazmalarından elde edilecek yüksek konsantrasyonlu antikorlar, hastalığı ağır bir şekilde geçiren kişilere enjekte edilecek. Böylelikle ağır hastaların bağışıklık sistemi güçlendirilerek hastalığa karşı daha dirençli duruma gelmeleri planlanıyor.

Köln Üniversite Hastanesi korona virüs hastalığından kurtulmuş ve kan plazması bağışlamak isteyen insanların başvurularını bekliyor.
İhlas Haber Ajansı
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