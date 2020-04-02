Bursa'da, hastane bahçesine triaj çadırı kuruldu
|02 Nisan 2020 14:31
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Bursa'da bazı kamu hastanelerinin bahçesine koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, şüpheli vakalarda daha çabuk önlem alınması ve temasın azaltılması amacıyla triaj çadırları kuruldu.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bursa Pandemi Kurulu kararları doğrultusunda Bursa Şehir Hastanesi, Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Çekirge Devlet Hastanesi, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bahçelerine triaj çadırları konuşlandırıldı.
Bursa İl Sağlık Müdürü Halim Ömer Kaşıkçı, daha önce hastanelerin kapı girişlerinde yapılan kontrollerin artık hastane bahçesine kurulan çadırlarda yapılacağını bildirdi.
Koronavirüs ile mücadele kapsamında tüm hastanelerde tedbirleri arttırdıklarını belirten Kaşıkçı, "Triaj çadırları şüpheli vakaların ayrılması açısından önem arz ediyor. Tüm hastalarımızın ilk müracaat ve muayenelerini bu çadırlarda yaparak, ilgili polikliniklere yönlendirilmesini sağlayacağız. Böylece şüpheli vakalarda daha çabuk önlem alarak, temasın azaltılması amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.
Kaşıkçı ayrıca tüm özel ve devlet hastanelerinde sağlık personellerinin canla başla çalıştığını dile getirerek, hepsine yürekten teşekkür etti.
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