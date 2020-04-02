1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Koronavirüs şüphesi nedeniyle hakem ve eşi karantinaya alındı

Zonguldak İl Hakemi Eren Ferhat Çelik ve eşi Tuğçe Çelik korona virüs şüphesi nedeniyle karantina altına alındı
 02 Nisan 2020 14:38
Yazdır
Koronavirüs şüphesi nedeniyle hakem ve eşi karantinaya alındı

Zonguldak İl Hakemi Eren Ferhat Çelik ve eşi Tuğçe Çelik korona virüs şüphesi nedeniyle karantina altına alındı.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği(TFFHGD)Şubesi yazılı bir açıklama ile üzücü haberi verdi. Zonguldak İl Hakemi Eren Ferhat Çelik ve eşi Tuğçe Çelik'in koronavirüs şüphesi nedeniyle Bülent Ecevit Üniversitesi ve Araştırma Hastanesinde karantina altına alındığı açıkladı. Tedavilerine başlanan Çelik çiftinin yapılacak tetkikler sonucunda korona virüsü olup olmadığını belirlenecek. Öte yandan İl Hakemi Eren Ferhat Çelik ve eşi Tuğçe Çelik'in durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği(TFFHGD)Şubesi Başkanı Ümit Kaya, son düdüğü hakemlerinin çalacağını söyleyerek, ''Değerli hakem ve gözlemcilerimiz! Camiamıza büyük bir üzüntü ile duyururuz... İlimizin tecrübeli ve sevilen İl hakemlerinden Eren Ferhat Çelik hocamız ve sevgili eşi Tuğçe Yozgatlı Çelik hanımefendi Covid-19 şüphesi ile Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde karantinaya alınmış ve tedavilerine başlanmıştır. Sevgili hakemimizin ve eşinin sağlık durumu şuan da iyi. Süreci yakından takip ediyoruz. Gelişmelerden camiamızı anlık haberdar edeceğiz. Günümüz birlik günüdür. Dualarınızı sevgili hakemimiz ve eşinden eksik etmeyin. Mücadele başladı. Son düdüğü her zaman ki gibi hakemimiz çalacak. Başlarıyla bitir şu mücadeleyi. Büyük camian seni bekliyor Eren Ferhat Çelik'' dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Freni boşalan tır uygulama noktasındaki araçlara çarptı: 5 ölü
02 Nisan 2020 16:25		 Kırklareli'nde mülki amirlerin test sonuçları belli oldu
02 Nisan 2020 15:57
Ankara BB ve bağlı şirketlerden alacaklı olan esnafa ödeme
02 Nisan 2020 15:51		 Cezaevlerinde koronavirüs tedbirleri en üst düzeyde
02 Nisan 2020 14:41
Bursa'da, hastane bahçesine triaj çadırı kuruldu
02 Nisan 2020 14:31		 Çorum Valiliği koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
02 Nisan 2020 14:13
Umreden dönmüştü... Koronavirüse yenildi
02 Nisan 2020 14:00		 Koronavirüsten hayatını kaybeden işadamı toprağa verildi
02 Nisan 2020 13:22
Konya'da kabus devam ediyor...2 metre derinliğinde obruk oluştu
02 Nisan 2020 11:59		 Köye dönüş karantinası
02 Nisan 2020 06:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:25 - Freni boşalan tır uygulama noktasındaki araçlara çarptı: 5 ölü16:24 - MEB, Türk bilim insanlarının veliler için hazırladığı otizm kitabını yayımlayacak16:17 - Bakan Koca, Prof. Taşçıoğlu'nun ölüm haberini toplantıdan 15 dakika önce öğrenmiş16:14 - Benzine 14 kuruş indirim yapıldı16:12 - Rusya Enfeksiyon Hastalıkları Başuzmanı: Yaza doğru bitecek16:11 - İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 921'e ulaştı16:08 - Bakanlık, misafirhanelerini bedelsiz olarak sağlıkçılara açtı16:03 - Beşiktaş'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 903 bin TL16:00 - Filipinler'de korona tedbirlerine uymayan vurulacak15:57 - Kırklareli'nde mülki amirlerin test sonuçları belli oldu
15:51 - Ankara BB ve bağlı şirketlerden alacaklı olan esnafa ödeme15:37 - İSTİB'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon lira destek15:35 - Çalışma, sosyal politikalar, eğitim gibi alanlarda da Bilim Kurulu oluşturulmalı15:34 - Hollanda'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1339'a yükseldi15:28 - Sağlık Bakanlığı'ndan 'maaş kesinti belgesi' açıklaması15:16 - Bilim Kurulu Üyesi 'en büyük tehdit' diyerek uyardı15:10 - Borsa İstanbul'da endekslerden iki sıfır atılması ertelendi15:09 - Merkez Bankası rezervleri arttı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çalıştığınız kamu kurumunda, dönüşümlü veya uzaktan çalışmaya geçildi mi?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Turhan'ın görevden alınma nedeni netleşti
Cerrahpaşa'da bir Profesör daha virüsten hayatını kaybetti
Isparta'dan ders alalım
Öğretmen ve imamlara, Covid-19'la mücadele görevi!
Bilim Kurulu Üyesi 'en büyük tehdit' diyerek uyardı
Tepki çeken Vali'den açıklama: Vatandaşı değil, görevliyi uyardım
En az vakanın olduğu ilk beş il
KYK öğrencilerinin Mart ayı yurt ücretleri iade ediliyor
'Ankara Kuşu' FETÖ'den gözaltına alındı
Milli Dayanışma Kampanyasına bağışlanan para miktarı belli oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
puan sıkıntısı olmadan kasmadan sözlüğe yazmak 1
90 bin kişi cezaevinden çıkacak 3
Emeksepeti 3
şu an çalan şarkı 1
yanlış üslup,doğru sözün celladıdır 4
İspanya'nın bağış kampanyası başlatması 2
gezi'nin maliyeti 157 milyar dolar 1
1 nisan şakası 5
vay anasını sayın seyirciler 2
tamam ben sana dönücem deyip unutanlar 2
SON İLANLAR
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Yarıtay Birinci Başkanlığı Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Pazaryolu Belediyesi Mühendis Alım İlanı
Mersin Üniversitesi sözleşmeli 28 personel alacak
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım ilanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi 46 İşçi Alacak- Güncellendi
Sivas Yıldızeli Belediyesi 17 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel Geçici 31 İşçi Alacak
Çanakkale Gelibolu Kent Hizmetleri 1 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam