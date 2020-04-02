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Cezaevlerinde koronavirüs tedbirleri en üst düzeyde

Erzurum'daki H Tipi Yüksek Güvenlikli ve E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz kurumlarında Kovid-19 kapsamında alınan tedbirlerle hem kurum çalışanlarının hem de tutuklu ve hükümlülerin virüsten etkilenmemeleri amaçlanıyor
 02 Nisan 2020 14:41
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Cezaevlerinde koronavirüs tedbirleri en üst düzeyde

Erzurum'da bulunan H Tipi Yüksek Güvenlikli ve E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz kurumlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında alınan tedbirlerle hem kurum çalışanlarının hem de tutuklu ve hükümlülerin virüsten etkilenmemeleri için önlemler titizlikle uygulanıyor.

Çin'de ortaya çıkan ve Dünya Sağlık Örgütünce (DSÖ) pandemi olarak ilan edilen koronavirüs salgınında, ceza infaz kurumlarının toplu olarak yaşanan yerler olması ve bulaşıcı hastalıklar açısından risk oluşturması nedeniyle personel, hükümlü ve tutukları korumak ve salgının yayılmasının engellenmesi amacıyla Erzurum'daki H Tipi Yüksek Güvenlikli ve E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz kurumlarında yoğun tedbirler alındı.

Üst seviyede uygulanan tedbirler çerçevesinde ceza infaz kurumlarına giriş yapacak herkesin sosyal mesafe kuralına uyularak maske ve eldiven takıldıktan sonra ateşi ölçülüp el ve ayakkabıları dezenfekte edilerek kurumlara girişleri sağlanıyor.

Cezaevleri başta olmak üzere başsavcılığa bağlı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, lojmanlar, yerleşkeler ve müştemilatların her hafta periyodik olarak profesyonel ekipler ve kurum çalışanlarınca dezenfekte edildiği tedbirler kapsamında tutuklu ve hükümlülerin taşındığı ring ve personel servis araçları da her kullanımdan önce ve sonra dezenfekte ediliyor.

Ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutukluların bulunduğu odaların sürekli yüzey temizleyicisi, dezenfekte malzemeleri ve deterjan verilerek temizlenmesinin sağlandığı tedbirler çerçevesinde, bu kurumlarda hijyenin sürekli ve sürdürülebilir olması sağlanıyor.

Çalışan herkesin maske ve eldiven taktığı cezaevlerinde, herhangi bir rahatsızlığı bulunan personel kuruma alınmayıp sağlık ekibine yönlendirildikten sonra gerektiği durumda idari izinli sayılıyor.

Tutuklu ve hükümlülerin kuruma ilk gelişlerinde koronavirüs şüphesi bulunmadığına dair rapor sonucunda kabulünün yapıldığı kurumda, bu kişiler ayrı bir bölmede 14 gün süreyle barındırılarak yemekleri tek kullanımlık malzemelerle veriliyor.

Tutuklu ve hükümlüleri koronavirüs hakkında sürekli bilgilendiren personel, bu kişilerin avukat ve noterlerle yapacağı zorunlu ve acil görüşmeleri de fiziki temasın önlendiği kapalı görüş alanlarında sağlanıyor.

- Cezaevleri çalışanları evine gitmeden çalışıyor

Hükümlü ve tutukluların kapalı ve açık görüşlerinin ertelenmesi nedeniyle ek olarak telefon hakkının kullandırıldığı tedbirler kapsamında, kurumda çalışan personel dışarıdan virüsü taşımamaları için Ceza İnfaz Kurumları Eğitim Merkezinde sosyal izolasyona tabi tutularak ailelerinden uzakta kalıyor.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Erzurum'da bir kampüs cezaevi içinde bulunan H Tipi Yüksek Güvenlikli, E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz kurumlarında alınan tedbirleri basın mensuplarını gezdirerek anlattı.

Bölükbaşı, kurum müdürleri, cezaevi savcıları ile personelin eldiven ve maske takıp dezenfekte edildiği ve sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek tedbirlerin anlatıldığı programı, gazeteciler de gerekli tedbirleri alarak takip etti.

Başsavcı Burhan Bölükbaşı, kampüs içerisindeki cezaevlerinde yaklaşık 2 bin hükümlü ve tutuklunun bulunduğunu söyledi.

Hükümlü ve tutukluların sağlıklarını korumak için her türlü tedbirleri aldıklarını anlatan Bölükbaşı, "Hijyen konusunda hiçbir sıkıntı yaşanmamaktadır. Hükümlü ve tutukluların sağlık tedavileri gerektiğinde hem kurum doktorları hem de gerektiğinde hastanede virüsle karşılaşmamaları ve izolasyonu sağlamak için uzman hekimlerimiz cezaevlerine gelerek muayenelerini yapmaktadırlar." dedi.

- "Tüm tutuklu ve hükümlüler korumamız altındadır"

Bölükbaşı, cezaevlerinde hiçbir sorun olmadığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar cezaevlerinde tespit edilen vaka bulunmaması bu tedbirlerin başarılı şekilde devam ettirildiğinin göstergesi ve biz de bunun sevinci içerisindeyiz, bu konuda taviz vermeyeceğiz, sürecin sonuna kadar her türlü tedbirler alınacak. Buradaki tüm hükümlü ve tutuklu kardeşlerimiz korumamız altındadırlar. Onların sağlık yönünden hiçbir risk altına girmemesi için elimizden gelen tüm çabayı sarf ediyoruz. Bu konuda hükümlü ve tutukluların yakınlarının ve ailelerinin çok rahat olmalarını istiyoruz."

Sosyal medyada asılsız haberler çıkartılarak toplumda karışıklık çıkartılmaya çalışıldığını aktaran Bölükbaşı, bu tür haberlerin hepsinin yalan olduğunu ve böyle bir durum söz konusu olduğunda gerekli açıklamaların yapılacağını vurguladı.

Bölükbaşı, cezaevleri ve kendilerine bağlı kurumların tamamen temiz olduğuna dikkati çekerek, "Kurumlar sürekli temizlenmekte ve belki de dışarıdaki birçok insanın alamadığı sağlık hizmetlerini biz tüm hükümlü ve tutuklu kardeşlerimize sağlamaktayız. Eğer bir risk görürsek o kişiyi diğer koğuşlardan arındırıp özel koğuşlarda muhafaza altına alıyoruz. İnfaz koruma memurları ve müdürlerimiz de bugünler de inanılmaz özverili çalışıyorlar. Onlar da kendilerine dikkat ediyorlar. Ceza İnfaz Kurumuna virüsün hiçbir şekilde girmemesi için her türlü tedbiri alıyoruz." diye konuştu.

İnfaz yasasıyla ilgili de bilgi veren Bölükbaşı, taslak halinde olan yasaya göre tüm hazırlıkları yaptıklarını ve tahliye işlemlerini hemen yapabilmek için çalıştıklarını söyledi.
Anadolu Ajansı
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