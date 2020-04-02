AB'ye üye 13 ülkeden ortak koronavirüs açıklaması
|02 Nisan 2020 14:49
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Avrupa Birliği (AB) üyesi 13 ülke, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemlerin hukukun üstünlüğüne ve temel haklara aykırı olmaması çağrısında bulundu.
Beçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, İspanya ve İsveç, yayımladıkları ortak açıklamada, "Bu benzeri görülmemiş durumda, üye devletlerin vatandaşlarını korumak ve krizi aşmak için olağanüstü önlemler almaları meşrudur. Bununla birlikte bazı acil durum önlemlerinin kabul edilmesinden dolayı hukukun üstünlüğü, demokrasi ve temel hakların ihlali riskinden derin endişe duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, "Acil durum önlemleri kesinlikle gerekli olanlarla sınırlı olmalı, doğası gereği orantılı ve geçici olmalı, düzenli incelemeye tabi olmalı ve yukarıda belirtilen ilkelere ve uluslararası hukuk yükümlülüklerine uymalıdır. İfade özgürlüğünü veya basın özgürlüğünü kısıtlamamalıdırlar." çağrısı yapıldı.
Macaristan Parlamentosu, Kovid-19 nedeniyle Acil Durum Yasası'nı onaylamıştı. Yasa, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a, meclisin denetimine tabi olmadan, ülkeyi kararnamelerle süresiz yönetme yetkisi veriyor.
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