Freni boşalan tır uygulama noktasındaki araçlara çarptı: 5 ölü
Hatay'ın İskenderun ilçesinde freni boşalan tırın, polis ekiplerinin uygulama noktasındaki araçlara çarpması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
|02 Nisan 2020 16:25
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde freni boşalan tırın, polis ekiplerinin uygulama noktasındaki araçlara çarpması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
Hatay-Belen kara yolundan İskenderun istikametine seyir halindeki sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen tırın freni, Denizevleri kavşağı yakınlarında boşaldı.
Tır, önce Deniz Alayı Kavşağı'nda polis ekiplerinin uygulama noktasındaki araçlara, ardından bir spor salonunun duvarına çarparak durabildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Ekiplerin olay yerinde çalışması sürüyor.
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