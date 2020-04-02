Koronavirüs salgınında bir belirti daha ortaya çıktı
|02 Nisan 2020 15:06
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ENT UK Başkanı Prof. Nirmal Kumar tarafından yayınlanan basın açıklamasında Güney Kore, Çin ve İtalya'dan sağlanan bilgilerle 'koku duyusunun ve buna bağlı tat alma duyusunun' kaybolmasının, koronavirüs belirtileri arasında yer aldığını açıkladı. Raporda Almanya'daki virüs vakalarının 3 ikisinin, koku duyu kaybı yaşadığı vurgulandı. Geniş çaplı koronavirüs testlerinin yapıldığı Güney Kore'de, virüs hastalarının yüzde 30'u koku duyularını geçici olarak kaybettikleri belirtildi.
'KOKU KAYBI OLAN KİŞİLER TEST EDİLMİYOR'
Açıklamada ayrıca bazı koronavirüs taşıyan kişilerin sıkça rastlanan diğer belirtileri göstermeden koku kaybına uğradığı vurgulandı. Bahsi geçen bu kişilerin, diğer bilinen belirtileri göstermediği için virüsün hızla yayılmasına sebep olduğu öngörülüyor çünkü bilinen belirtilere sahip olmayan kişiler doğal olarak test edilmiyor. Açıklamada başka fiziki bir sebep olmadan koku kaybına uğrayan kişilere, önlem olarak kendilerini 7 günlük karantina altına almaları tavsiye ediliyor.
"KOKU VE TAT ALMA DUYUSU KAYBEDİLİYOR"
ABD'de bulunan Harvard Tıp Fakültesi araştırmacıları cumartesi günü yayınladıkları raporda, koronavirüsün direkt veya dolaylı olarak koku duyusunun kaybolmasına yol açtığını belirttiler. Araştırmacılar, koku duyu kaybının nedenini ortaya çıkarmanın, koronavirüs testi yapılacak kişileri belirlemede çok önemli rol oynağını vurguladı. NBA oyuncusu Rudy Gobert daha önce yaptığı açıklamada, koronavirüsün kendisinde koku ve tat kaybına yol açtığını belirtti.
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