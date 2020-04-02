Merkez Bankası rezervleri arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 958 milyon dolar artarak 95 milyar 406 milyon dolara yükseldi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 27 Mart'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 62 milyon dolar azalışla 64 milyar 81 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 20 Mart'ta 65 milyar 143 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 3 milyar 20 milyon dolar artarak 28 milyar 305 milyon dolardan 31 milyar 325 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 958 milyon dolar artışla 93 milyar 448 milyon dolardan 95 milyar 406 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):