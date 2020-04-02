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İSTİB'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon lira destek

İSTİB Başkanı Ali Kopuz: İstanbul Ticaret Borsası olarak, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyoruz ve Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon lira ile katılıyoruz
 02 Nisan 2020 15:37
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İSTİB'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon lira destek

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL bağışladı.

İSTİB Başkanı Ali Kopuz yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) küresel salgını diğer ülkelerden daha az hasarla atlatacağına inandığını belirtti.

Sağlık Bakanlığı'nın kamu spotlarında kullandığı "Sorun küresel, mücadelemiz ulusal!" sloganının, salgının ilk haftalarından itibaren doğruluğunun anlaşıldığını belirten Kopuz, şunları kaydetti:

"Her ülkenin farklı politikaları, tedbirleri oldu ve oluyor. Tabii her ülkenin de farklı sağlık altyapısı, ortalama yaş durumu ve hatta sosyal ve kültürel özellikleri var. Tüm bu faktörler bu salgın ile mücadelenin ne kadar süreceğini, ne kadar hasarla atlatılacağını da belirliyor. Allah'a şükür ki Türkiye olarak büyük bir sağlık reformunu başarıyla gerçekleştirmiştik. Sağlık sistemimizin iyi durumda olması bizi çok avantajlı kılıyor. Bunun yanında Başkanlık sisteminin hızlı kararlar alınmasını sağlayan yapısı da büyük bir avantajımız. Tarımımızın kendimizi besleyecek, sanayimizin de gerekli medikal araç gereci üretebilecek durumda olması ayrıca önemli."

Türk milletinin zor zamanlarda daha dayanışmacı, daha dirayetli ve daha güçlü olabilen bir millet olduğuna dikkati çeken Kopuz, "İnanıyorum ki, Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Milli Dayanışma Kampanyası'na ilgi de bunun göstergesi olacaktır. Bu duygularla biz de İstanbul Ticaret Borsası olarak, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyoruz ve Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon lira ile katılıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Yeni bir nefes kredisi geliyor"

Ali Kopuz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin, likidite sorunu yaşayan üyeler için yeni bir nefes kredisi çalışması yaptığını belirterek, "İstanbul Ticaret Borsası olarak ihtiyatlarımızı ve bankadaki mevduatımızı bu fona tahsis ederek kaynak oluşturacağız. Neticede üyelerimizden gelen gelirleri yine onların bu sıkıntılı günleri en az zararla atlatmaları için seferber etmiş olacağız." açıklamasında bulundu.

İSTİB'in yıllardır Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere kumanya yardımında bulunduğunu aktaran Kopuz, şunları kaydetti:

"Bu sene de yönetim kurulu olarak 500 bin TL tutarında yardım yapma kararı aldık. Ülkemizin içinden geçtiği süreci de göz önüne alarak Ramazan ayı gelmeden 2 bin ihtiyaç sahibine alışveriş çeklerini ulaştıracağız. Böylece ihtiyaç sahibi kardeşlerimiz de Ramazan ayı başlamadan ihtiyaçlarını istedikleri marketlerden satın alabilecekler."

Anadolu Ajansı
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