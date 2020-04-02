Filipinler'de korona tedbirlerine uymayan vurulacak
|02 Nisan 2020 16:00
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Yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili tüm dünya ülkeleri seferber oldu. Her ülke kendi imkan ve kabiliyetleri çerçevesinde bir takım tedbir ve yasakları devreye soktu. Ancak bir ülke var ki şimdiye kadar ölümcül salgın koronavirüse karşı en sert tedbir açıklayan ülke oldu. Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte salgınına karşı alınan kuralların ihlal edilmesi durumunda silahla vurulacağını söyledi.
Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, korona virüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kuralları ihlal edenleri uyardı. Sağlık sektöründe çalışanlara saygı duymayan vatandaşlara tolerans gösterilmeyeceği ve bunun da suç sayılacağını söyledi. Ulusa Sesleniş konuşması gerçekleştiren Duterte, "Kurallara uymayan vatandaşlara polis ve güvenlik güçleri tarafından gerekli müdahale yapılacak" dedi.
"Herkesin işbirliği yapması gerek''
Duterte, "Bütün yetkililer ülkenin sağlık sisteminin bu zor durumda kalmaması için çalışıyor. Korona virüsün yayılmasına engel olmak için herkesin işbirliği yapması gerek" diyerek, karantina uygulamalarına uyulması gerektiğini vurguladı.
"Soruna neden olmaktansa, vurulacaksınız''
Filipin halkına seslenen Filipinler Devlet Başkanı, "Durum kötüye gidiyor. Bu yüzden size sorunun ciddiyetini ve bizi dinlemeniz gerektiğini söylüyorum. Soruna neden olmaktansa vurulacaksınız" dedi.
Ülkede son durum
Filipinler'de bugüne kadar 2 bin 311 korona virüs vakası görülürken, 96 kişi de korona nedeniyle hayatını kaybetti.
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