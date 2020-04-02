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Beşiktaş'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 903 bin TL

Beşiktaş, Milli Dayanışma Kampanyası için, 1 milyon 903 bin Tl bağışladı
 02 Nisan 2020 16:03
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Beşiktaş'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 903 bin TL

Beşiktaş, Milli Dayanışma Kampanyası için, 1 milyon 903 bin Tl bağışladı.

Beşiktaş, Türkiye'de gerçekleşen korona virüs salgını için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 903 bin TL bağışladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sözleriyle başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'nı yürekten destekliyor, aziz milletimizin koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan sıkıntılı günleri birlik ve beraberlik içinde geride bırakacağına yürekten inanıyoruz.

Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki Yönetim Kurulumuz ve Futbol A Takımımız bir araya gelerek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardımcı olmak amacıyla düzenlenen Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 903 bin Türk Lirası bağışlama kararı almıştır.

Başkanımız Ahmet Nur Çebi, Milli Dayanışma Kampanyası'na desteğini, "Milli beraberlik ve dayanışma ruhu Beşiktaş'ın köklerine işlemiş bir duygudur. Evde kalalım, evde kalan ihtiyaç sahiplerine maddi ve manevi destek olalım" sözleriyle ifade etti.

Futbol A Takımımızdan Burak Yılmaz, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için düzenlenen yardım kampanyası ile ilgili, "Toplum olarak böylesine zor günleri, el ele vererek milli beraberlik ve dayanışma ile aşmamız gerek. Biz kenetlendiğimizde her türlü zorluğun üstesinden gelebiliriz. Ülkemizin yanındayız" ifadelerinde bulunurken; Atiba Hutchinson ise, "7 yıldır Türkiye de yaşıyorum, çocuklarım burada büyüdü. Artık kendimi ve ailemi bu ülkenin bir parçası olarak hissediyorum. Böyle bir kampanya olunca futbolcu arkadaşlarımla bağışta bulunmak istedik. Dünya çapında yaşanan bu zorlukta Beşiktaşlı oyuncular olarak Türkiye'nin yanındayız" sözleriyle duygularını paylaştı.

'Biz bize yeteriz Türkiyem' diyor, bu vesileyle Covid-19 salgınına karşı en ön safta mücadele eden sağlık neferlerimize şükranlarımızı sunuyoruz."
İhlas Haber Ajansı
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