İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 921'e ulaştı
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı bir günde 569 artarak 2 bin 921'e ulaştı
|02 Nisan 2020 16:11
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