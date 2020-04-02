Benzine 14 kuruş indirim yapıldı
|02 Nisan 2020 16:14
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Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 14 kuruş indirime gidilecek.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,20 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 5,06 lira olacak.
Benzinin litresi İstanbul'da 5,13 liradan 4,99 liraya, İzmir'de 5,20 liradan 5,06 liraya inecek.
- Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
Akaryakıt Fiyatlarında İndirimEPGİS (@trepgis) April 2, 2020
03/04/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Benzinde 14 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir.
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