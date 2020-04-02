1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Benzine 14 kuruş indirim yapıldı

EPGİS'den yapılan açıklamaya göre benzine 03/04/2020 tarihinden geçerli olmak üzere 14 kuruş indirim yapıldı
 02 Nisan 2020 16:14
Yazdır
Benzine 14 kuruş indirim yapıldı

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 14 kuruş indirime gidilecek.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,20 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 5,06 lira olacak.

Benzinin litresi İstanbul'da 5,13 liradan 4,99 liraya, İzmir'de 5,20 liradan 5,06 liraya inecek.

- Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Benzine dün zam gelmişti, bugün indirim olacak
02 Nisan 2020 09:32		 LPG'ye büyük indirim yapıldı
01 Nisan 2020 18:08
Benzine 8 kuruş zam yapıldı
01 Nisan 2020 16:24		 İstanbul'un Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı
01 Nisan 2020 12:17
LPG'ye büyük indirim geliyor
01 Nisan 2020 09:48		 Bilet fiyatları vatandaşı isyan ettirdi
31 Mart 2020 23:56
Doğalgaza Nisan ayında zam yok
31 Mart 2020 17:40		 Akaryakıtta çifte indirim
31 Mart 2020 16:22
Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentisi
31 Mart 2020 14:09		 Benzin ve Motorinde indirim bekleniyor
31 Mart 2020 09:38
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:33 - Vali Seymenoğlu, Isparta'da koronavirüsten ölenlerin sayısını açıkladı16:25 - Freni boşalan tır uygulama noktasındaki araçlara çarptı: 5 ölü16:24 - MEB, Türk bilim insanlarının veliler için hazırladığı otizm kitabını yayımlayacak16:17 - Bakan Koca, Prof. Taşçıoğlu'nun ölüm haberini toplantıdan 15 dakika önce öğrenmiş16:14 - Benzine 14 kuruş indirim yapıldı16:12 - Rusya Enfeksiyon Hastalıkları Başuzmanı: Yaza doğru bitecek16:11 - İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 921'e ulaştı16:08 - Bakanlık, misafirhanelerini bedelsiz olarak sağlıkçılara açtı16:03 - Beşiktaş'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 903 bin TL16:00 - Filipinler'de korona tedbirlerine uymayan vurulacak
15:57 - Kırklareli'nde mülki amirlerin test sonuçları belli oldu15:51 - Ankara BB ve bağlı şirketlerden alacaklı olan esnafa ödeme15:37 - İSTİB'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon lira destek15:35 - Çalışma, sosyal politikalar, eğitim gibi alanlarda da Bilim Kurulu oluşturulmalı15:34 - Hollanda'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1339'a yükseldi15:28 - Sağlık Bakanlığı'ndan 'maaş kesinti belgesi' açıklaması15:16 - Bilim Kurulu Üyesi 'en büyük tehdit' diyerek uyardı15:10 - Borsa İstanbul'da endekslerden iki sıfır atılması ertelendi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çalıştığınız kamu kurumunda, dönüşümlü veya uzaktan çalışmaya geçildi mi?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Turhan'ın görevden alınma nedeni netleşti
Cerrahpaşa'da bir Profesör daha virüsten hayatını kaybetti
Isparta'dan ders alalım
Öğretmen ve imamlara, Covid-19'la mücadele görevi!
Bilim Kurulu Üyesi 'en büyük tehdit' diyerek uyardı
Tepki çeken Vali'den açıklama: Vatandaşı değil, görevliyi uyardım
En az vakanın olduğu ilk beş il
KYK öğrencilerinin Mart ayı yurt ücretleri iade ediliyor
'Ankara Kuşu' FETÖ'den gözaltına alındı
Milli Dayanışma Kampanyasına bağışlanan para miktarı belli oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
peynir 1
İspanya'nın bağış kampanyası başlatması 2
Virüsün bu kadar kolay bulastigini bilmiyorduk 4
mehmet çilingiroğlu'nun habertürk yayınını terketmesi 1
hernan crespo 2
90 bin kişi cezaevinden çıkacak 3
haluk levent 3
boşvermişim dünyaya 2
kaza süsü verilmiş cinayetler 1
dark 1
SON İLANLAR
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Yarıtay Birinci Başkanlığı Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Pazaryolu Belediyesi Mühendis Alım İlanı
Mersin Üniversitesi sözleşmeli 28 personel alacak
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım ilanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi 46 İşçi Alacak- Güncellendi
Sivas Yıldızeli Belediyesi 17 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel Geçici 31 İşçi Alacak
Çanakkale Gelibolu Kent Hizmetleri 1 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam