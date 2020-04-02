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Bakan Koca, Prof. Taşçıoğlu'nun ölüm haberini toplantıdan 15 dakika önce öğrenmiş

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun ölüm haberinin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya toplantıdan 15 dakika önce verdiklerini söyledi
 02 Nisan 2020 16:17
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Bakan Koca, Prof. Taşçıoğlu'nun ölüm haberini toplantıdan 15 dakika önce öğrenmiş

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu'na yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konduğu günden beri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın durumla yakından ilgilendiğini söyledi.

"Fahrettin Bey bizim mezunumuz. Bu süreçte hem sayın Cumhurbaşkanımız hem sayın bakanımız sürekli Cemil Hocamız hakkında bilgi aldılar. Sonuna kadar takip ettiler. Saat 19:00 gibi vefat etti hocamız. Toplantıdan 15 dakika önce bu haberi verdik. Kendisi de üzüntüsünü yoğun bir şekilde dile getirdi toplantı sırasında" diyen Tükek, şöyle devam etti:

"İç hastalıklarının ulu çınarı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için toplandık. Acımız gerçekten çok büyük, bizim için çok kıymetli bir insan. Yıllarca beraber çalıştığımız, üstün nitelikleri olan, kendisini tıbba adamış, eğitim kişiliği ile öne çıkmış bir kişiden bahsediyoruz. Kaybetmenin üzüntüsünü derin bir şekilde yaşıyoruz. Kendisi inşallah son kaybımız olur. Başka kayıplar yaşamamayı ümit ediyorum."

Aynı odayı paylaşan mesai arkadaşı İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerim Güler ise Taşçıoğlu'nun koronavirüs tanısı konmadan 1 saat öncesine kadar çalışmaya devam ettiğini belirtti.

Prof. Dr. Güler, şunları söyledi:

"Ben 40 yıldır beraber çalışıyorum. Aynı odayı kullanıyorduk. Cengaver gibi çalışıyordu. Görev şehididir. Pazartesi günü beraberdik. Hastaya baktı her tarafının ağrıdığını, öksürdüğünü, ateşinin olduğunu söyledi. Hemen servis muayene bölümüne geçtik ve bu bahtsız tanı konuldu. Çok direndi ama maalesef kaybettik. Genel dahiliye camiası için çok büyük bir kayıp. Son ana kadar beraberdik. Saat 10.00'da teşhis konuldu. Saat 09.00'da hasta muayene ediyordu. O kadar özveri ile çalışıyordu. Üzüntümüz çok büyük."
Memurlar.Net
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