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İletişim Başkanı Altun'dan Milli Dayanışma Kampanyası paylaşımı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli Dayanışma Kampanyası'na ilişkin video paylaştı
 02 Nisan 2020 16:44
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İletişim Başkanı Altun'dan Milli Dayanışma Kampanyası paylaşımı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli Dayanışma Kampanyası'na ilişkin video paylaştı.

Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" çağrısıyla başlattığı dayanışma kampanyasına ilişkin çocukların yer aldığı bir video paylaşan Altun, şunları kaydetti:

"Evlat kokusu, cennet kokusudur. Evlatlarımızın gülümsemesinde bugünlerin neşesi, yarınların umudu saklıdır. Zor günlerde birlik ve beraberliğimizi gösteren en güzide katılımcılarımıza selam olsun."

Çocukların seslendirdiği videoda, "O açken ben doyamam. O ağlarken ben gülemem. O üşürken ben ısınamam. Biz varız ama sensiz olmaz. Birler üçlere, üçlere beşlere azlara çoklara yeter. Türkiyem, paylaş ki yaşasın insan. Çünkü biz bize yeteriz Türkiyem." ifadeleri yer aldı.
Anadolu Ajansı
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