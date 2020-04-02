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'Toplanacak parayı doğrudan ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferans yoluyla ''Türkiye'deki virüsle mücadele'' kapsamında belediye başkanlarına seslendi.
 02 Nisan 2020 16:59
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'Toplanacak parayı doğrudan ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar,

''Covid-19 hastalığı döneminde belediyelerimize çok daha önemli görevler düşüyor. Cadde temizliği ve sağlık, hijyen malzemelerinin denetimini sıklaştırmalıyız. Gıda ve temizlik ürünlerini de ulaştırırken de corona virüs önlemlerine dikkat etmeliyiz. Evlerinden çıkmamalarını istediğimiz vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamalı ve geçim sıkıntısı çeken vatamdaşlarımızı asla yalnız bırakmamalıyız. Evinde tencere kaynamadığı için gözü yaşlı her vatandaşın vebali sizin üzerinizdedir.En Büyük önceliğimiz vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılıyabilmesidir.

2 milyon haneye biner lira nakit yardımı gerçekleştiriyoruz. İstihdamı korumak amacıyla faaliyetlerine ara veren şirketlerin vergi ödemelerini erteleyerekbu sıkıntılı dönemi rahat geçirmeleri için fırsat tanıdık. Bankaların vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılaması için destek kredisi verme imkanı doğurduk. AK Parti olarak milletimizi bugüne kadar hayal kırıklığına uğratmadık

Corona salgını ile mücadele sadece hükümetimizin değil tüm siyasi partilerin ve kurum, kuruluşlarıın meselesidir.Milletimiz göz boyamaya çalışanla halis niyetle hizmet edenin ayrımını böyle dönemlerde daha iyi yapar. Hamdolsun birçok ülkeye kıyasla iyi bir yerdeyiz ama bunu yeterli görmüyoruz. er alanda aldığımız tedbirlerle 83 milyonun tamamının yanında olduğumuzu göstermeye çalışıyoruz.

Başlatılan ''Biz bize yeteriz'' kampanyasından toplanacak tutarı doğrudan ihtiyaç sahiplerine aktaracağız. Bu projeyi dinamitlemeye çalışmak ise gafletten ötedir. Türkiye'de kimse hukukun ve kanunların üzerinde değidlir. Şu an hepimiz vatanımızın geleceğini ve sinsi bir düşmanla mücadele ediyoruz. Bu sinsi virüsün adı corona virüstür.

Memurlar.Net
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