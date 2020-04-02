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Virüsten ilk defa bir ülkede, bir günde binden fazla ölüm oldu

ABD'De 24 saatte bin 47 kişi hayatını kaybetti. Böylece corona salgınında ilk defa bir günde aynı ülkede binden fazla ölüm yaşandı.
 02 Nisan 2020 17:05
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Virüsten ilk defa bir ülkede, bir günde binden fazla ölüm oldu

Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) kaynaklı vaka sayısı 938 bin 348 olurken, can kaybı 47 bin 286'ya yükseldi. Hastalığı yenenlerin sayısı ise 200 bini aştı.

MEKKE VE MEDİNE'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Suudi Arabistan corona virüs önlemleri kapsamında Müslümanlar için kutsal şehir olan Mekke ve Medine'de sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Riyad yönetimi kent sakinlerinin acil ihtiyaçlarını sabah altı ile öğlen üç arasında karşılayabileceklerini söyledi.

İspanya'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 950 artarak 10 bin 3'e çıktı.

Ülkede vaka sayısı da 8 bin 102 artarak 110 bin 238 oldu.

İRAN'DA 3 BİN 160 CAN KAYBI

İran'da son 24 saatte yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 124 artarak, 3 bin 160'a yükseldi.

İNGİLTERE

Covid-19 nedeniyle İngiltere'de ölenlerin sayısı bir günde 569 artarak 2 bin 921'e ulaştı.

200 BİN KİŞİ İYİLEŞTİ

Dünyada 200 bin 317 kişi yeni tip corona virüsü yenmeyi başardı.

İyileşen vaka sayısı en fazla Çin'de görüldü. Ülkede 76 bin 408 kişi sağlığına kavuştu.

Çin'den sonra en fazla vakanın iyileştiği ülkeler sırasıyla İspanya (26 bin 743), Almanya (19 bin 175), İtalya (16 bin 847), İran (15 bin 473), Fransa (10 bin 935) ve ABD (8 bin 878) oldu.

ABD'DE REKOR ÖLÜM

ABD'de yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1047 artarak 5 bin 137'ye yükseldi.

Böylece corona salgınında ilk defa bir günde aynı ülkede binden fazla ölüm yaşandı.
Anadolu Ajansı
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