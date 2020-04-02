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Sağlık Bakanlığı: 79 hastamız hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 79 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, toplam can kaybının 356'ya ulaştığını bildirdi.
 02 Nisan 2020 19:20
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Sağlık Bakanlığı: 79 hastamız hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı 2 Nisan 2020 tarihli verileri açıkladı.

79 hastamız hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 18.135. Bugünkü test sayısı 18.757. Toplam vefat sayısı 356.

Sağlık Bakanı, Fahretin Koca: Test sayımız düne göre 4.000'in üstünde artış gösterdi. Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız ise azaldı. İyileşen 82 yeni hastamız var. Son 24 saat içinde kaybettiğimiz hastaların %82'sinin 60 yaşını aşmış kişiler olması yine dikkat çekici.

11 Mart: 1
13 Mart: 5
14 Mart: 6
15 Mart: 18
16 Mart: 47
17 Mart: 98 vaka, 1 ölüm
18 Mart: 191 vaka, 2 ölüm
19 Mart: 359 vaka, 4 ölüm (1.981 testte 168 pozitif)
20 Mart: 670 vaka, 9 ölüm (3.656 testte 311 pozitif)
21 Mart: 947 vaka, 21 ölüm (2.953 testte 277 pozitif)
22 Mart: 1.236 vaka, 30 ölüm (9 yeni ölüm, 289 yeni tanı var)
23 Mart: 1.529 vaka, 37 ölüm (7 yeni ölüm, 293 yeni tanı var)
24 Mart: 1.872 vaka, 44 ölüm (7 yeni ölüm, 343 yeni tanı var)
25 Mart: 2.433 vaka, 59 ölüm (15 yeni ölüm, 561 yeni tanı var)-Test sayısı 5.035
26 Mart: 3.629 vaka, 75 ölüm (16 yeni ölüm, 1.196 yeni tanı var)- Test sayısı 7.286
27 Mart: 5.698 vaka, 92 ölüm (17 yeni ölüm, 2.069 yeni tanı var)- Test sayısı 7.533
28 Mart: 7.402 vaka, 108 ölüm (16 yeni ölüm, 1704 yeni tanı var)- Test sayısı 7.641
29 Mart: 9.217 vaka, 131 ölüm (23 yeni ölüm, 1815 yeni tanı var)- Test sayısı 9.982
30 Mart: 10.827 vaka, 168 ölüm (37 yeni ölüm, 1610 yeni tanı var)- Test sayısı 11.535
31 Mart: 13.531 vaka, 214 ölüm (46 yeni ölüm, 2704 yeni tanı var) Test sayısı 15.442
1 Nisan: 14.396 vaka, 277 ölüm (63 yeni ölüm, 2148 yeni tanı var ) Test sayısı 14.396 - Toplam test sayısı 160.799
2 Nisan: 18.135 vaka, 356 ölüm (79 yeni ölüm, 2456 yeni tanı var) Test sayısı 18.757 - Toplam test sayısı 125.556

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