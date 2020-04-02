Bakan Selçuk: Koronavirüse karşı psikososyal destek için uzmanlarımız 7/24 hazır
|02 Nisan 2020 17:10
|Yazdır
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, vatandaşlara yönelik koranavirüse karşı psikososyal uzman desteği için oluşturulan "444 0 632" numaralı çağrı merkezinin 7 gün 24 saat aranabileceğini bildirdi.
Bakan Selçuk, Instagram'dan yaptığı paylaşımda, koronavirüs nedeniyle uzun süre evde kalmanın, kaygı seviyesinin artması, günlük rutinlerin değişmesi, belirsizlik hissi ve hareketsizlik gibi sebeplerle yetişkinlerde ve çocuklarda bazı davranış sorunları görülebileceğini ifade etti.
Kimilerinin süreci daha kolay atlatırken kimilerinin diğerlerine göre daha fazla zorlandığını anlatan Selçuk, bunun son derece doğal olduğunu vurguladı.
Olası travmatik durumları engelleyebilmek için şimdiden çözüm yollarının kurulması ve herkesin birbirine olabildiğince destek olması gerektiğine işaret eden Selçuk, şunları kaydetti:
"En önemlisi ise psikolojik destek. Biz Bakanlık olarak koronavirüs travmasına karşı psikososyal destek için 81 ilde Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Bilgilendirme Hattı oluşturduk. İhtiyaç duyduğunuzda Bakanlığımızın '444 0 632' numaralı çağrı merkezini arayabilir ve Rehberlik ve Araştırma Merkezi'ndeki uzmanlarımızdan 7/24 destek alabilirsiniz. Her şey çocuklarımız için."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|MEB, metni Braille alfabesine çeviren program geliştirdi
02 Nisan 2020 18:43
|MEB, Türk bilim insanlarının veliler için hazırladığı otizm kitabını yayımlayacak
02 Nisan 2020 16:24
|Bakan Selçuk'tan ücretli öğretmenlerle ilgili açıklama
01 Nisan 2020 17:12
|Koronavirüs salgınında eğitimi terk etmeyen 2 ülkeden biri olduk
01 Nisan 2020 16:00
|Bakan Selçuk'tan EBA TV'de ders anlatan öğretmenlere teşekkür
01 Nisan 2020 14:02
|MEB, kaygı için çağrı merkezi kurdu
01 Nisan 2020 11:08
|MEB, tüm öğrenci nakil ve geçiş işlemlerini durdurdu
01 Nisan 2020 00:17
|LGS'de sorulacak soruların müfredatı belli oldu
31 Mart 2020 15:18
|Ziya Selçuk: Atama takvimini en yakın zamanda ilan edeceğiz
31 Mart 2020 11:34
|Bakan Selçuk, öğrencilerin evde geçirecekleri zamana ilişkin planlamalarını açıkladı
30 Mart 2020 18:53