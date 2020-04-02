Bakan Selçuk: Koronavirüse karşı psikososyal destek için uzmanlarımız 7/24 hazır

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, vatandaşlara yönelik koranavirüse karşı psikososyal uzman desteği için oluşturulan "444 0 632" numaralı çağrı merkezinin 7 gün 24 saat aranabileceğini bildirdi.

Bakan Selçuk, Instagram'dan yaptığı paylaşımda, koronavirüs nedeniyle uzun süre evde kalmanın, kaygı seviyesinin artması, günlük rutinlerin değişmesi, belirsizlik hissi ve hareketsizlik gibi sebeplerle yetişkinlerde ve çocuklarda bazı davranış sorunları görülebileceğini ifade etti.

Kimilerinin süreci daha kolay atlatırken kimilerinin diğerlerine göre daha fazla zorlandığını anlatan Selçuk, bunun son derece doğal olduğunu vurguladı.

Olası travmatik durumları engelleyebilmek için şimdiden çözüm yollarının kurulması ve herkesin birbirine olabildiğince destek olması gerektiğine işaret eden Selçuk, şunları kaydetti:

"En önemlisi ise psikolojik destek. Biz Bakanlık olarak koronavirüs travmasına karşı psikososyal destek için 81 ilde Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Bilgilendirme Hattı oluşturduk. İhtiyaç duyduğunuzda Bakanlığımızın '444 0 632' numaralı çağrı merkezini arayabilir ve Rehberlik ve Araştırma Merkezi'ndeki uzmanlarımızdan 7/24 destek alabilirsiniz. Her şey çocuklarımız için."