Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat uygulayan firmaları ve verilen cezaları açıkladı
|02 Nisan 2020 17:13
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Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulunca ceza kesilen, Kovid-19 salgını nedeniyle talebi artan ürünlerde fahiş fiyat uygulayan firma isimlerini açıkladı.
TİCARET BAKANLIĞI'NDAN YAPILAN AÇIKLAMA
Bakanlığımız bünyesinde yer alan Reklam Kurulu'nun Mart ayı içerisinde gerçekleştirilen
294 ve 295 sayılı toplantılarında, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanun ve ilgili mevzuata aykırı uygulamaları tespit edilen 198 firma hakkında
10.090.060 lira idari para cezası uygulanması kararı alınmıştır.
01.04.2020 tarihi itibariyle gerek 81 Ticaret İl Müdürlüğümüz gerekse Bakanlığımız Reklam Kurulu tarafından denetim altına alınan 7.386 firma ile ilgili yasal süreç devam etmektedir.
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre aykırı bulunan uygulamaların internet üzerinden gerçekleştirilmesi halinde aykırılığı gerçekleştiren firma hakkında 104.781 TL, diğer satış yerlerinde gerçekleştirilmesi halinde ise 10.475 TL idari para cezası uygulanmaktadır.
Mart ayında idari yaptırım uygulanmasına karar verilen firma listesi için tıklayınız.
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