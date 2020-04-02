MB'den, Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon lira destek
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon lira ile katıldıklarını bildirdi
|02 Nisan 2020 17:16
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon lira ile katıldıklarını duyurdu.
Merkez Bankasının resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Merkez Bankası olarak #BizBizeYeterizTürkiyem Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon lira ile katılıyoruz." ifadelerine yer verildi.
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