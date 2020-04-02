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MB'den, Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon lira destek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon lira ile katıldıklarını bildirdi
 02 Nisan 2020 17:16
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MB'den, Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon lira destek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon lira ile katıldıklarını duyurdu.

Merkez Bankasının resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Merkez Bankası olarak #BizBizeYeterizTürkiyem Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon lira ile katılıyoruz." ifadelerine yer verildi.
Anadolu Ajansı
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