Trabzon Üniversitesinde 8 yeni bölüm açılacak
|02 Nisan 2020 17:28
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Trabzon Üniversitesinde bazı fakülte ve yüksekokullara bağlı 8 bölüm açılacak.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, YÖK'ün, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesinde 5, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda 3 olmak üzere toplam 8 bölüm açılmasına onay verdiği belirtildi.
Karara göre, belirtilen fakültelerde açılacak 8 bölüme bağlı toplam 17 ana bilim dalı ile Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulunda ise bir programa öğrenci alınacak.
Açıklamada, Rektör Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu'nun şu ifadelerine yer verildi:
"YÖK tarafından, talebimiz üzerine açılmasına onay verilen yeni bölüm, ana bilim dalı ve programlara ilişkin çalışmalara ilgili birimlerimizce başlandı. Gerekli hazırlıkların tamamlanmasıyla birlikte öğrenci alımını da gerçekleştireceğiz. Bu vesile ile üniversitemiz bünyesine kazandırılan yeni bölüm, ana bilim dalı ve programların başta üniversite camiamız ile öğrencilerimiz olmak üzere şehrimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Bu önemli kararın alınmasında başta YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Yekta Saraç ve kurul üyeleri olmak üzere emeği ve katkısı bulunan herkese teşekkür ediyorum."
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