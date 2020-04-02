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Dövizde gün sonu fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
 02 Nisan 2020 17:42
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Dövizde gün sonu fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 6,6800 6,6810 6,6400 6,6410
Avro 7,2970 7,2980 7,2140 7,2150
Sterlin 8,2840 8,3250 8,2070 8,2490
İsviçre Frangı 6,8960 6,9310 6,8230 6,8570
ANKARA
ABD Doları 6,6200 6,7200 6,6250 6,7150
Avro 7,2400 7,3400 7,2000 7,3000
Sterlin 8,2000 8,3500 8,1800 8,3300
Anadolu Ajansı
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