Dövizde gün sonu fiyatları

5 VE DAHA AŞAĞI DERECEDEKİLER, KURUMLAR ARASINDA GEÇİCİ GÖREVLENDİRİLEBİLİR Mİ? 657 sayılı Kanunun ek 8. maddesinde, geçici görevlendirme için, memurun görevlendirileceği kurumda 4 ve daha yukarı derecede boş bir kadronun öngörülmüş olmasına rağmen, ikinci fıkra hükmü gereğince, alınacak uygun görüşle 5 ve daha aşağı derecedeki memurların da kurumlararası geçici görevlendirilmesi mümkün olabilmektedir.