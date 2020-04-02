Dövizde gün sonu fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|02 Nisan 2020 17:42
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,6800
|6,6810
|6,6400
|6,6410
|Avro
|7,2970
|7,2980
|7,2140
|7,2150
|Sterlin
|8,2840
|8,3250
|8,2070
|8,2490
|İsviçre Frangı
|6,8960
|6,9310
|6,8230
|6,8570
|ANKARA
|ABD Doları
|6,6200
|6,7200
|6,6250
|6,7150
|Avro
|7,2400
|7,3400
|7,2000
|7,3000
|Sterlin
|8,2000
|8,3500
|8,1800
|8,3300
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