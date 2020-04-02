Koronavirüslü annenin dünyaya getirdiği bebeğin testi negatif çıktı
|02 Nisan 2020 17:51
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Kıbrıs Rum kesiminde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyan bir anne, sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdi.
Rum basınında yer alan habere göre, Rum kesiminde Kovid-19 testi pozitif olan hamile kadın 31 Mart'ta doğum yaptı.
Doktorlar, 3,5 kilogram ağırlığında dünyaya gelen erkek bebeğin sağlık durumunun gayet iyi olduğunu, bebeğe yapılan Kovid-19 testinin negatif çıktığını duyurdu.
Hastane yetkilileri, gözetim altında tutulan bebeğe bir hafta içerisinde yeni bir test yapılacağını ve testin negatif çıkması halinde bebeğin taburcu edileceğini belirtti.
Annenin Kovid-19 taşımasına rağmen herhangi bir belirti göstermediğini ifade eden yetkililer, kendisine yapılan bir testin negatif çıktığını ve 3 Nisan'da bir test daha yapılacağını vurguladı.
Yetkililer, ikinci testin de negatif çıkması halinde, annenin bebeğiyle temas kurmasına izin verileceğini kaydetti.
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