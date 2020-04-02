Koronavirüslü annenin dünyaya getirdiği bebeğin testi negatif çıktı

Kıbrıs Rum kesiminde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyan bir anne, sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdi.

Rum basınında yer alan habere göre, Rum kesiminde Kovid-19 testi pozitif olan hamile kadın 31 Mart'ta doğum yaptı.

Doktorlar, 3,5 kilogram ağırlığında dünyaya gelen erkek bebeğin sağlık durumunun gayet iyi olduğunu, bebeğe yapılan Kovid-19 testinin negatif çıktığını duyurdu.

Hastane yetkilileri, gözetim altında tutulan bebeğe bir hafta içerisinde yeni bir test yapılacağını ve testin negatif çıkması halinde bebeğin taburcu edileceğini belirtti.

Annenin Kovid-19 taşımasına rağmen herhangi bir belirti göstermediğini ifade eden yetkililer, kendisine yapılan bir testin negatif çıktığını ve 3 Nisan'da bir test daha yapılacağını vurguladı.

Yetkililer, ikinci testin de negatif çıkması halinde, annenin bebeğiyle temas kurmasına izin verileceğini kaydetti.