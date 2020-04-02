Gün sonu altın fiyatları
İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 560,00 liradan işlem gördü
|02 Nisan 2020 17:54
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İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,03 artışla 344,70 liradan tamamladı.
İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 560,00 lira, Cumhuriyet altını 2.291,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,03 yükselişle 344,70 liradan işlem gördü.
İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|341,00
|341,20
|344,50
|344,70
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.247,00
|2.268,00
|2.270,00
|2.291,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|311,00
|315,00
|314,00
|318,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.196,00
|2.216,00
|2.219,00
|2.239,00
|Yarım Ziynet
|1.098,00
|1.108,00
|1.109,00
|1.119,00
|Çeyrek Ziynet
|549,00
|554,00
|555,00
|560,00
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