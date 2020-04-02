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THY'den iptal seferlerin bilet iadeleri hakkında açıklama

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi: İptal edilen seferlere ait bilet ücretleri, SHGM yönetmeliğine göre uçuş yasakları kalktıktan 2 ay sonra ödenebilecektir. Bilet değişikliği ve açığa alma ücretsiz yapılmaktadır
 02 Nisan 2020 17:56
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THY'den iptal seferlerin bilet iadeleri hakkında açıklama

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edilen seferlere ait bilet ücretlerinin uçuş yasakları kalktıktan 2 ay sonra ödenebileceğini bildirdi.

Ekşi, Twitter hesabından, salgın sebebiyle havayollarının zorunlu iptal ettikleri seferlere ait bilet ücretlerinin yolculara geri ödenmesi konusunda açıklama yaptı.

Bilal Ekşi, "İptal edilen seferlere ait bilet ücretleri, SHGM yönetmeliğine göre uçuş yasakları kalktıktan 2 ay sonra ödenebilecektir. Bilet değişikliği ve açığa alma, ücretsiz yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı
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