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FETÖ davasında yargılanan sanığa hapis cezası

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan farklı meslek gruplarına mensup 3 sanıktan biri etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı, diğerlerinin ise beraatine karar verildi
 02 Nisan 2020 17:58
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FETÖ davasında yargılanan sanığa hapis cezası

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan farklı meslek gruplarına mensup 3 sanıktan biri etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı, diğerlerinin ise beraatine karar verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar T.D, A.K. ve A.A. ile avukatları katıldı.

Sanık T.D, savunmasında, mahkeme aşamalarında etkin pişmanlığa dair detaylı beyanlarda bulunduğunu belirterek, "Tüm bildiklerimi anlatım. Telefonuma Furkan kod adlı örgüt üyesi ByLock programını yükledi. Fakat bu programı kendim sildim. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da terör örgütü üyesi olmadıklarını ifade ederek, beraatlerine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, sanık T.D'nin mahkeme aşamalarında verdiği tutarlı beyan ve teşhisler dikkate alınarak etkin pişmanlık hükümleri kapsamında cezalandırılması, diğer sanıkların ise ''delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatlerine karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, T.D'yi "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı, diğer sanıkların ise beraatine karar verdi.
Anadolu Ajansı
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